ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالمخدرات ضمن عملية أمنية بالمنطقة الحدودية الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 08:34 مساء
تصوير جوي للعملية الأمنية بالمنطقة الحدودية الغربية، 11 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، إيقاف شخصين أحدهما نيجيري الجنسية والآخر ليبي، على ذمة الاتجار بمواد مخدرة، وذلك ضمن عملية أمنية بالمنطقة الحدودية الغربية.

ونفذ العملية الأمنية أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية التابعة لجهاز المباحث الجنائية، بتعليمات مباشرة من رئيس الجهاز بفرض الأمن وضبط المجرمين في المنطقة الحدودية الغربية، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

- «داخلية الوفاق»: ضبط 3 متهمين بخطف مواطن وابتزازه ماليا

وأشار البيان إلى القبض على الشخصين وبحوزتهما مواد يشتبه في كونها مواد مخدرة نوع (كوكايين)، وذلك بعد تحريات مسبقة من قبل وحدات التحري وجمع المعلومات، التابعة لمكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية. وبعد استكمال الإجراءات القانونية ‏‎تم إحالة المتهمين إلى نيابة مكافحة المخدرات من حيث الاختصاص.

تصوير جوي للعملية الأمنية بالمنطقة الحدودية الغربية، 11 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
تصوير جوي للعملية الأمنية بالمنطقة الحدودية الغربية، 11 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تهافت على العروض المخفضة لمناسبة «يوم العزاب» في الصين
منوعات
«فوكلاند» دون ألغام بعد 38 عاما على انتهاء الحرب
دولى
التونسي طارق ثابت مديرا فنيا لـ«الهلال»
رياضة محلية
كاركاتير حليم - عدالة و ... عدل
كاريكاتير
كاركاتير خيري - سباق بايدن وترامب إلى البيت الأبيض
كاريكاتير
وفاة صائب عريقات بعد إصابته بـ«كورونا»
عربى
البعثة الأممية تعلن تفاصيل اجتماع «لجنة العشرة» العسكرية الثلاثاء
ليبيا
كواليس ملتقى تونس.. تباين حول ترتيب الأولويات.. ومطالب بحكومة تعيد الاستقرار قبل...
ليبيا
إبراهيموفيتش يتخلى عن تسديد ركلات الجزاء لمصلحة كيسييه
رياضة عالمية
بمشاركة 4 فرق ليبية.. الكاف يعلن نتائج قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية
رياضة محلية
فيديو.. النص الكامل لكلمة ستيفاني وليامز أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي في ...
ليبيا
صولة يستعيد ذكريات بطولة أفريقيا 1982 بصحبة العيساوي والكوافي
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ترامب: النتائج بعد أسبوع.. سنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى.. وسنفوز