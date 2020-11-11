«داخلية الوفاق»: ضبط 3 متهمين بخطف مواطن وابتزازه ماليا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 04:05 مساء
المتهمون الثلاثة بخطف مواطن وابتزازه ماليا، 11 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة خطف مواطن وابتزازه بمبلغ قدره 15 ألف دينار.

وتمكن أعضاء التحري والقبض بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بعد تلقي بلاغ عن نوع المركبة الآلية التي تمت بها عملية الخطف، وهي من نوع «BMW» رصاصي اللون، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى اضطلاع أعضاء التحري بجهاز الأمن العام بجمع المعلومات، وتمكنهم من ضبط المتهمين وبحوزتهم المبلغ كاملًا، وتحرير المخطوف، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

مركبة آلية ضبطت مع المتهمين. 11 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
مبلغ مالي تم ضبطه مع المتهمين، 11 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
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