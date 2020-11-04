القبض على متهم في جرائم خطف وسرقة بالإكراه في الرجبان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 01:31 مساء
متهم في جرائم خطف وسرقة بالإكراه في الرجبان، 4 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على أحد المطلوبين الخطرين بالقرب من إحدى محطات غسيل السيارات بالرجبان، الذي اعترف بقيامه بجريمة خطف وابتزاز وكذلك سرقة بالإكراه.

وتمكن أعضاء شرطة الرجبان بمديرية أمن جادو من إلقاء القبض على المتهم، حيث اعترف بقيامه بخطف شاب وتصويره وابتزازه وكذلك سرقة مبلغ قدره 45 ألف دينار من أحد المواطنين المسافرين بقوة السلاح، وقيامه بمطاردة أحد المواطنين وإصابته في قدمه بعيار نارى، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

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وقالت الوزارة إن ذلك يأتي بعد ورود بلاغات من المواطنين بتعرضهم للسطو المسلح وسرقتهم بالإكراه وكذلك عملية قتل على الطريق الجنوبية - الشمالية الرابطة بين جادو والرجبان، وشكشوك والرحيبات، لافتة إلى أن التحقيق ما زال جاريا مع المتهم بالوقائع المسجلة.

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