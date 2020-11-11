البرلمان العربي يحث الليبيين على تغليب المصلحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 11:52 صباحا
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي. (الإنترنت)

حث البرلمان العربي، الفرقاء الليبيين على تغليب المصلحة الوطنية العليا، للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، مع انطلاق جلسات الحوار السياسي الذي تستضيفه تونس برعاية الأمم المتحدة.

واعتبر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، في بيان له الثلاثاء، «هذا الحوار مرحلة مفصلية ونقطة تحول مهمة نحو إنهاء سنوات من النزاع، سعيا لتحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا».

وحث العسومي، جميع الأطراف الليبية على الانخراط بشكلٍ بناء في الحوار وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تدعم سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية، وتنهي جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي وتنقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

البعثة الأممية تنشر المبادئ الأساسية الناظمة لعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي

وبينما ثمن رئيس البرلمان العربي «الجهود المخلصة التي بذلتها تونس»، لاستضافة جلسات الحوار بين الليبيين، أكد استعداد البرلمان لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الممكنة للتوصل إلى حل وطني شامل ومتكامل للأزمة الليبية على صعيد مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وانطلقت الاثنين الماضي جلسات الحوار السياسي الليبي بتونس الذي يهدف إلى مناقشة آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون محل إجماع وطني وتمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التونسي طارق ثابت مديرا فنيا لـ«الهلال»
رياضة محلية
كاركاتير حليم - عدالة و ... عدل
كاريكاتير
كاركاتير خيري - سباق بايدن وترامب إلى البيت الأبيض
كاريكاتير
وفاة صائب عريقات بعد إصابته بـ«كورونا»
عربى
البعثة الأممية تعلن تفاصيل اجتماع «لجنة العشرة» العسكرية الثلاثاء
ليبيا
كواليس ملتقى تونس.. تباين حول ترتيب الأولويات.. ومطالب بحكومة تعيد الاستقرار قبل...
ليبيا
إبراهيموفيتش يتخلى عن تسديد ركلات الجزاء لمصلحة كيسييه
رياضة عالمية
بمشاركة 4 فرق ليبية.. الكاف يعلن نتائج قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية
رياضة محلية
فيديو.. النص الكامل لكلمة ستيفاني وليامز أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي في ...
ليبيا
صولة يستعيد ذكريات بطولة أفريقيا 1982 بصحبة العيساوي والكوافي
رياضة عالمية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرحب بـ«نبأ سار»
دولى
«كورونا» يضرب صناعة الفراء في العالم
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد واستخدامات البلازما طبيا