ننشر التقرير الـ20 للمدعية العامة لـ«الجنائية الدولية» بشأن ليبيا

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا. (أرشيفية: الإنترنت)

تعيد «بوابة الوسط» نشر التقرير العشرين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار المجلس ( 2011 ) 1970.

وأكد التقرير ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا وتقديم المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في البلاد إلى العدالة، داعية الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن كل سلوك ينطوي على انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مسلطة الضوء على الجرائم ضد المتظاهرين الذين احتجوا على تفشي الفساد في غرب وشرق البلاد.

وتحدثت المحكمة، في التقرير العشرين المقدم من مكتب المدعي العام بها إلى مجلس الأمن الدولي عن الوضع في حاليًا، عن «استخدام ألغام في جنوب طرابلس من نوع وبكميات لم يشهد لها مثيل في ليبيا. وقد زُرع العديد من هذه الألغام وشغل بطريقة تشكل تهديدًا للمدنيين».

وفي الفترة من نهاية مايو إلى بداية يوليو 2020، ورد مقتل 49 شخصًا في جنوب طرابلس وإصابة ما يقرب من 93 آخرين نتيجة هذا الاستخدام للألغام، وفق المكتب الذي أشار إلى تلقيه «معلومات موثوق بها تفيد بأن قوات من ترهونة مرتبطة بالجيش الوطني الليبي ادعى بارتكابها جرائم خطيرة بما في ذلك القتل والخطف والاختفاء القسري والنهب وتدمير الممتلكات». وفيما يلي نص التقرير:

1- المقدمة

1- اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 26 فبراير 2011 ، بالإجماع القرار 1970 ( 2011 ) ، القاضي بإحالة الحالة في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ( المحكمة ) . ودعا المجلس المدعي العام إلى إفادته كل ستة أشهر بالإجراءات المتخذة عم هذا القرار . وهذا هو التقرير العشرون متضمنة المستجدات في أنشطة مكتب المدعي العام ( المكتب ) فيما يتعلق بالحالة في ليبيا .

2- حالة الدعاوى المقامة

محمود مصطفی بوسیف الورفلي

2- في 15 أغسطس 2017 و 4 يوليه 2018 ، أصدرت المحكمة أمرين بالقبض على السيد محمود مصطفى بوسیف الورفلي ( السيد الورفلي ) لم ينقذا بعد . ويتعلق الأمران بادعاءات بأن السيد الورفلي أعدم وقتل عمدة 43 شخصا في بنغازي وما حولها في أثناء العمليات العسكرية المعروفة باسم ’ ’ عملية الكرامة ، بقيادة اللواء خليفة حفتر ( اللواء حفتر ) ، قائد الميليشيا القائمة في المنطقة الشرقية والمعروفة باسم الجيش الوطني الليبي .

3- ولم تسهل السلطات المدنية في شرق ليبيا ولا الجيش الوطني الليبي القبض على السيد الورفلي أو تقديمه إلى المحكمة ، ولم يتخذوا خطوات ملموسة لمساءلة السيد الورفلي عن هذه الجرائم المدعى بارتكابها . ونتيجة لذلك ، لا يزال السيد الورفلي طليقة في منطقة بنغازي .

4- وعملا بالقرار 1970 ( 2011 ) ، يحث مكتب المدعي العام جميع الدول على تذكير القادة البارزين ، بمن فيهم السيد عقيلة صالح القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي والسيد ونيس بوخمادة آمر قوات الصاعقة ، باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للقبض على السيد الورفلي وتقديمه إلى المحكمة . كما يؤكد مكتب المدعي العام على الالتزام الواقع على عاتق القادة العسكريين بموجب المادة 28 من نظام روما الأساسي بمنع أو قمع ارتكاب القوات الخاضعة لسيطرتهم الفعلية لجرائم تدخل في اختصاص المحكمة أو إخضاع مرتكبيها للتحقيق والمقاضاة .

5- وفي هذا الصدد ، يلاحظ المكتب أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية في 21 سبتمبر 2020 على السيد الورفلي بسبب جرائم ادعي بارتكابها في ليبيا .

التهامي محمد خالد

6- لا يزال هناك أمر بالقبض على السيد التهامي محمد خالد ( السيد التهامي ) صدر في 18 أبريل 2013 . ويدعي بأنه مسؤول عن جرائم خطيرة من بينها تعذيب أشخاص في الفترة من 15فبراير إلى 24 أغسطس 2011 .

7- وتشير مصادر موثوق بها إلى أن السيد التهامي لا يزال مقيمة في القاهرة بجمهورية مصر العربية ( مصر ) . وللأسف ، لم تتخذ مصر أي خطوات للقبض عليه وتقديمه إلى المحكمة .

8- ويؤكد المكتب البيان الذي أدلت به بلجيكا في أعقاب التقرير التاسع عشر للمدعي العام إلى المجلس ، والذي دعا مصر والدول الأخرى صراحة إلى تيسير إلقاء القبض فورة على المشتبه فيهم وتسليمهم إلى المحكمة . ويواصل المكتب حث جميع الدول ذات الصلة ، بما فيها مصر ، على ضمان ألا يتوفر للفارين المطلوبين من المحكمة ملاذ آمن يمكنهم من الإفلات من العدالة .

سيف الإسلام القذافي

9 - كما سبق إبلاغ المجلس ، في 5 مايو 2020 ، رفضت دائرة الاستئناف بالإجماع استئنافا قدمه السيد سيف الإسلام القذافي ( السيد القذافي ) ضد قرار صادر عن الدائرة التمهيدية الأولى يؤكد مقبولية الدعوى المقامة ضده في المحكمة .

10 - وتظل ليبيا ملزمة بالقبض على السيد القذافي وتقديمه إلى المحكمة . ويلاحظ المكتب أن الجهود التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني حتى الآن لم تفلح في تأمين القبض عليه وتقديمه . ويكرر المكتب دعوته للسيد القذافي لتسليم نفسه فورا إلى السلطات الليبية المختصة حتى يتأتى نقله إلى المحكمة .

11 ويرحب المكتب بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية في جينيف يوم 23 أكتوبر 2020 برعاية الأمم المتحدة . ويأمل المكتب أن يؤدي ذلك إلى تحقيق السلام والاستقرار والمساءلة في ليبيا .

3- التحقيقات والمهام وأعمال الرصد الجارية بشأن الجرائم المدعى بارتكابها في ليبيا منذ فبراير 2011.

المهام

12 - تمكن المكتب من إحراز تقدم ملموس في تحقيقاته وأوفد عددا من المهام الميدانية ، بما في ذلك مهمتان على جانب من الأهمية إلى ليبيا . وعززت هاتان المهمتان التعاون المتبادل مع السلطات الوطنية المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين ومكنتا المكتب من جمع أدلة مهمة . ويغتنم المكتب هذه الفرصة للإعراب عن امتنانه لسلطات حكومة الوفاق الوطني لما قدمته لهاتين المهمتين من مساعدة وبذلته من تعاون .

13 - وفي تقريره السابق المؤرخ 5 مايو 2020 ، أبلغ المكتب المجلس بأن معلومات موثوقة بما تفيد بأن القوات المرتبطة بالجيش الوطني الليبي نفذت غارات جوية أسفرت عن سقوط مجني عليهم في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية .

14 - وفي الآونة الأخيرة ، تلقى المكتب تقارير موثوق بها تشير إلى استخدام ألغام في جنوب طرابلس من نوع وبكميات لم يشهد لها مثيل في ليبيا . وقد ژرع العديد من هذه الألغام وشغل بطريقة تشكل تحديدة للمدنيين . وفي الفترة من نهاية مايو إلى بداية يوليه 2020، ورد مقتل 49 شخصا في جنوب طرابلس وإصابة ما يقرب من 93 آخرين نتيجة هذا الاستخدام للألغام .

15- وتلقى المكتب أيضا معلومات موثوقة بما تشير إلى أن قوات من ترهونة مرتبطة بالجيش الوطني الليبي ادعي بارتكابها جرائم خطيرة بما في ذلك القتل والاختطاف والاختفاء القسري والنهب وتدمير الممتلكات .

16 - وأفادت مؤخرا السلطات التي شاركت في استخراج الجثث من المقابر الجماعية التي اكتشفت مؤخرا في ترهونة وجنوب طرابلس بالعثور على جثث يزيد مجموعها على 100 جثة . وكانت جثث عديدة مقيدة اليدين ومعصوبة العينين . ويغتنم المكتب هذه الفرصة للإعراب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الليبية في الحفاظ على الأدلة الأغراض التحقيقات المستقبلية .

17 - وتكرر في الجرائم التي يدعي بأن قوات الجيش الوطني الليبي ارتكبتها في أثناء هجومها على طرابلس نمط من العنف يتسق مع الهجمات السابقة التي نفذت منذ عام 2014. وقد سبق أن أفاد المكتب ، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (بعثة الأمم المتحدة ) ، ومرصد حقوق الإنسان ( هيومن رايتس ووتش ) ، ومنظمة العفو الدولية ، وفريق خبراء الأمم المتحدة بأن الجيش الوطني الليبي وقوات مرتبطة به نفذوا غارات جوية عشوائية ، واختطفوا أشخاصة وعذبوهم في مرافق الاحتجاز ، وارتكبوا جرائم الاختفاء القسري ، ونفذوا عمليات قتل خارج نطاق القضاء ، وخبوا ممتلكات المدنيين في بنغازي ودرنة وأجدابيا ومرزق وسرت .

العنف ضد المتظاهرين

18 - في خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، تلقى المكتب معلومات تتعلق بميليشيات في كل من شرق البلاد وغربه تستهدف المتظاهرين الذين شاركوا في مظاهرات مناهضة للفساد في عدة مدن في شتى أنحاء البلد .

19 - وأشارت التقارير إلى أن قوات الأمن استخدمت العنف ، في 23 أغسطس 2020 ، ضد المتظاهرين في الزاوية وطرابلس واعتقلت واحتجزت مدنيين تعسفة . ودعت بعثة الأمم المتحدة لاحقة إلى إجراء تحقيق في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

20 - وأشارت التقارير أيضا إلى اعتقال متظاهرين في 12 يوليه 2020 وقتل أربعة مدنيين في مدينة هون.

21 - وعلاوة على ذلك ، تزعم تقارير عامة أن ميليشيات اختطفت واحتجزت أشخاصة انتقدوا الجيش الوطني الليبي في أثناء الاحتجاجات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي . وقد تأكدت هذه التقارير العامة من خلال معلومات تلقاها المكتب في أثناء تحقيقاته.

22 - وفي هذا الصدد، يغتنم المكتب هذه الفرصة لكي يدعو السلطات المدنية والعسكرية في شرق ليبيا مرة أخرى إلى التحقيق بشأن مكان وجود السيدة سهام سرقيوة ، العضو المنتخب في مجلس النواب، والتي اختفت منذ اختطافها من منزلها في بنغازي يوم 17 يوليه 2019 .

مرافق الاحتجاز

23 - تلقى المكتب معلومات إضافية من مصادر موثوق بها تتعلق باستخدام مرافق احتجاز رسمية وغير رسمية في الاحتجاز التعسفي للأفراد وإخضاعهم لظروف لا إنسانية وللتعذيب ولغيره من الجرائم الخطيرة . وتضمنت هذه المعلومات إشارات إلى مرفقي احتجاز الكويفية وقرنادة في شرق ليبيا ، اللذين يسيطر عليهما الجيش الوطني الليبي والقوات المرتبطة به ، وكذلك سجن معيتيقة في طرابلس الذي تسيطر عليه قوة الردع الخاصة التابعة لحكومة الوفاق الوطني .

24- ويدعو المكتب السلطات المسؤولة عن هذه المرافق إلى السماح للمراقبين والمحققين الدوليين بالوصول إليها والتعاون الكامل معهم.

النازحون والنهب والتدمير.

25 - في خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، التقى المكتب بممثلين من مختلف أنحاء ليبيا وناقش شکاوی النازحين داخليا الذين يزعمون أن ممتلكاتهم دمرت أو استولي عليها . ويشير المكتب إلى أنه قد مضى ما يقارب 10 سنوات على الاستيلاء على بيوت مدنيين في تاورغاء .

الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين

26 - يواصل المكتب التحقيق في ادعاءات ارتكاب جرائم ضد اللاجئين والمهاجرين العابرين لليبيا ورصدها ، ويواصل أيضا الاستثمار في التعاون الفعلي مع السلطات الوطنية لدعم الدعاوى المحلية ضد الشبكات والفاعلين الرئيسيين الذين يدعى مسؤوليتهم عن هذه الجرائم.

27 - ويرحب المكتب بالعديد من التطورات الأخيرة التي حدثت في هذا الصدد. ومن ذلك ، الحكم الذي أصدرته محكمة ميسينا في إيطاليا على ثلاثة أفراد بالسجن 20 سنة لجرائم ارتكبت ضد مهاجرين في الزاوية .

28 - ويلاحظ المكتب أيضا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على السيد موسى أدياب ( يشار إليه أيضا باسم موسی دیاب ) الذي ذكره فريق الخبراء باعتباره مسؤولا عن الاتجار بالبشر والاغتصاب وقتل اللاجئين في بني وليد .

29 - وللأسف ، لا يزال المكتب يتلقی معلومات موثوقة بما عن المهاجرين الذين يدعى بأنهم يحتجزون في ظروف لا إنسانية ويعذبون في المستودعات ومراكز الاحتجاز على طول طرق التهريب . وبصفة خاصة ، يلاحظ المكتب بقلق أنه رغم العقوبات الاقتصادية التي فرضها المجلس على السيد أحمد عمر الدياشي ( المشار إليه أيضا باسم العمو ) ، فإن ثمة تقارير تشير إلى استمرار ضلوعه في الاتجار بالبشر وارتكاب جرائم ضد المهاجرين . ويشمل ذلك ادعاء بأن مسلحين مرتبطين به اختطفوا في 28 سبتمبر 2020 قرابة 350 مهاجرا من بيوتهم في العجيلات بصبراتة . وحتى 9 أكتوبر ، لا يزال قيد الأسر قرابة 60 مهاجرة ، من بينهم 24 طفلا تقريبا.

4- التعاون

30 - لا يزال عدم تنفيذ أوامر القبض من أكبر التحديات التي يواجهها المكتب ، كما يتضح من حالة الدعاوى المقامة في الحالة في ليبيا . ويؤكد المكتب مرة أخرى أن سعيه لتحقيق العدالة لا يمكن أن يتحقق بدون دعم من المجتمع الدولي لضمان القبض على المشتبه فيهم المطلوبين وتقديمهم للمحكمة ومحاكمتهم في أسرع وقت ممكن .

31 ورغم التحديات التي سببتها جائحة كوفيد -19 في الفترة المشمولة بالتقرير ، كفل المكتب تعاون عدد من الدول ، مما مكنه من إحراز تقدم في تحقيقاته الجارية.

32- وعزز المكتب علاقة العمل التي تربطه ببعثة الأمم المتحدة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك ويعرب عن امتنانه للقائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام، السيدة ستيفاني ويليامز ، وللبعثة على ما قدماه من دعم ومساعدة . كما يرحب المكتب بالقرار 2542 ( 2020 ) ، الذي يحدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 15 سبتمبر 2021 .

33- وقد عزز المكتب أيضا شبكة شركائه المتعاونين . وبصفة خاصة ، عزز المكتب علاقته مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون ( اليورو یول ) بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك التي لها صلة بولايته.

34 - وشارك المكتب أيضا مشاركة فعلية مع أصحاب المصلحة الذين قدموا طلبات مساعدة إلى المكتب عملا بالمادة 93 ( 10 ) من نظام روما الأساسي . وتشجع هذه الطلبات و تسهل التحقيق والمقاضاة محلية بشأن الجرائم الدولية المرتكبة في ليبيا.

5- الخاتمة

35 - يظل المكتب ملتزمة بالسعي لتحقيق العدالة فيما يتعلق بالجرائم الواردة في نظام روما الأساسي المرتكبة في ليبيا منذ بدء اختصاص المحكمة في 15 فبراير 2011. ولهذا السبب ، فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى ضمان تقديم المطلوبين للمحكمة حتى تأتي محاكمتهم . إن القبض على السادة الورفلي والتهامي والقذافي وتقديمهم أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمجني عليهم جراء الجرائم الخطيرة في ليبيا لإثبات أن المجلس والمجتمع الدولي ملتزمان باتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب ولضمان تقدم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة . ويدعو أيضا جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن كل سلوك ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .

