عقيلة صالح يبحث مع وفد أعيان العبيدات ملف المصالحة الوطنية

عقيلة صالح يلتقي وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة العبيدات في مكتبه بالقبة، 9 نوفمبر 2020. (مجلس النواب)

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، أمس الإثنين، وفدا من مشايخ وأعيان وحكماء قبيلة العبيدات.



وتناول اللقاء «تطورات الأوضاع في البلاد وجهود عقيلة لإنهاء الأزمة الليبية، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية والجهود المبذولة للم شمل الليبيين وتوحيد صفهم ورأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي»، وذلك حسب بيان منشور، اليوم الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

- تجمع النخب البرقاوية لـ«عقيلة صالح»: نرفض الاستفتاء على مسودة الدستور



والخميس الماضي، التقى عقيلة صالح أعضاء «تجمع النخب البرقاوية» بمكتبه في مدينة القبة، لبحث آخر مستجدات الأزمة الليبية، حيث أكد التجمع رفضه «مسودة مشروع الدستور»، مطالبين بـ«استبعاد طرحها على الاستفتاء الشعبي حتى يتمكن الليبيون من التوافق على مشروع دستور صحيح يقر حقوق الأقاليم».

