عقيلة صالح يبحث مع وفد أعيان العبيدات ملف المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 04:04 مساء
عقيلة صالح يلتقي وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة العبيدات في مكتبه بالقبة، 9 نوفمبر 2020. (مجلس النواب)

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، أمس الإثنين، وفدا من مشايخ وأعيان وحكماء قبيلة العبيدات.

وتناول اللقاء «تطورات الأوضاع في البلاد وجهود عقيلة لإنهاء الأزمة الليبية، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية والجهود المبذولة للم شمل الليبيين وتوحيد صفهم ورأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي»، وذلك حسب بيان منشور، اليوم الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

- تجمع النخب البرقاوية لـ«عقيلة صالح»: نرفض الاستفتاء على مسودة الدستور

والخميس الماضي، التقى عقيلة صالح أعضاء «تجمع النخب البرقاوية» بمكتبه في مدينة القبة، لبحث آخر مستجدات الأزمة الليبية، حيث أكد التجمع رفضه «مسودة مشروع الدستور»، مطالبين بـ«استبعاد طرحها على الاستفتاء الشعبي حتى يتمكن الليبيون من التوافق على مشروع دستور صحيح يقر حقوق الأقاليم».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة صائب عريقات بعد إصابته بـ«كورونا»
عربى
كواليس ملتقى تونس.. تباين حول ترتيب الأولويات.. ومطالب بحكومة تعيد الاستقرار قبل...
ليبيا
إبراهيموفيتش يتخلى عن تسديد ركلات الجزاء لمصلحة كيسييه
رياضة عالمية
صولة يستعيد ذكريات بطولة أفريقيا 1982 بصحبة العيساوي والكوافي
رياضة عالمية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرحب بـ«نبأ سار»
دولى
«كورونا» يضرب صناعة الفراء في العالم
منوعات
الانتخابات الأميركية: ماذا سيحدث حتى 20 يناير.. وما خطة بايدن الانتقالية؟
دولى
شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا: لا أجيد الدبلوماسية حين يكون الحديث عن الإسلام ...
عربى
جورج بوش يهنئ بايدن ويشيد بنزاهة الانتخابات الأميركية
دولى
تقرير لـ«المركزي» يدعو إلى تعزيز المنافسة بين البنوك وخفض مستويات التركز المصرفي
ليبيا
92.48 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف التجارية و16.65 مليار حجم الائتمان ...
ليبيا
في خطاب إعلان النصر .. بايدن يتعهد أن يكون «رئيسا لا يسعى إلى التقسيم بل إلى ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل للقطط مزايا علاجية للإنسان؟