تجمع النخب البرقاوية لـ«عقيلة صالح»: نرفض الاستفتاء على مسودة الدستور

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعضاء تجمع النخب البرقاوية بمكتبه في مدينة القبة. (مجلس النواب)

قال مجلس النواب، الأربعاء، إن «تجمع النخب البرقاوية» أكد «رفضه لمسودة مشروع الدستور» خلال لقاء مع رئيس المجلس عقيلة صالح، مطالبين «باستبعاد طرحها على الاستفتاء الشعبي حتي يتمكن الليبيين من التوافق على مشروع دستور صحيح يقر حقوق الأقاليم».

والتقى عقيلة صالح أعضاء التجمع بمكتبه في مدينة القبة، وجرى بحث آخر مستجدات الازمة الليبية ومبادرة فخامته لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا، حسب بيان صحفي نشره الموقع الألكتروني للمجلس.

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وحسب مجلس النواب، «أعرب أعضاء تجمع النخب البرقاوية عن دعمهم وتأييدهم لمبادرة رئيس مجلس النواب»، وطالبوا «بتثبيت حقوق اقليم برقة في التمثيل السياسي والاقتصادي وحقها في تولى المناصب السيادية والحكومة والوزرات والهيئات الدبلوماسية، موضحين أن الدولة الليبية تأسست على نظام الأقاليم».

ويجري صالح لقاءات مع مختلف شرائح وتركيبات المجتمع الليبي لوضعهم في صورة آخر مستجدات الأزمة الليبية، وفق مجلس النواب، إذ التقي في وقت سابق الأربعاء، وفدًا من أعيان وحكماء ومشايخ قبائل الحرابي بمدينة بنغازي.