عقيلة صالح يلتقي أعيان وحكماء ومشايخ قبائل الحرابي ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 07:06 مساء
المستشار عقيلة صالح مع وفد أعيان وحكماء ومشايخ قبائل الحرابي ببنغازي. الأربعاء 4 نوفمبر 2020. (مجلس النواب)

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، اليوم الأربعاء، وفدًا من أعيان وحكماء ومشايخ قبائل الحرابي بمدينة بنغازي.

وبحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، فإن اللقاء تناول آخر مستجدات الأزمة الليبية ومبادرة المستشار عقيلة صالح لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

وأضاف الموقع أن وفد أعيان وحكماء ومشايخ قبائل الحرابي «أكد دعمهم وتأييدهم لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة في ليبيا».

وأوضح الموقع أن «هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس مجلس النواب مع مختلف شرائح وتركيبات المجتمع الليبي لوضعهم في صورة آخر مستجدات الأزمة الليبية».

لقاء المستشار عقيلة صالح مع وفد أعيان وحكماء ومشايخ قبائل الحرابي ببنغازي. الأربعاء 4 نوفمبر 2020. (مجلس النواب)
لقاء المستشار عقيلة صالح مع وفد أعيان وحكماء ومشايخ قبائل الحرابي ببنغازي. الأربعاء 4 نوفمبر 2020. (مجلس النواب)
لقاء المستشار عقيلة صالح مع وفد أعيان وحكماء ومشايخ قبائل الحرابي ببنغازي. الأربعاء 4 نوفمبر 2020. (مجلس النواب)
لقاء المستشار عقيلة صالح مع وفد أعيان وحكماء ومشايخ قبائل الحرابي ببنغازي. الأربعاء 4 نوفمبر 2020. (مجلس النواب)
لقاء المستشار عقيلة صالح مع وفد أعيان وحكماء ومشايخ قبائل الحرابي ببنغازي. الأربعاء 4 نوفمبر 2020. (مجلس النواب)
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