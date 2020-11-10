وفاة حالتي «كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 03:20 مساء
مستشفى جالو. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، اليوم الثلاثاء، وفاة حالتين جراء إصابتهما بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة في بيانها رقم «58» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الحالتين توفيتا بمركز العزل بمدينة جالو، وأن إحداهما توفيت أمس الإثنين، والثانية اليوم.

- إجمالي إصابات «كورونا» في ليبيا يتجاوز 70 ألفا

وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، عن تجاوز إجمالي إصابات فيروس «كورونا» في ليبيا 70 ألف حالة، بعد تسجيل 970 إصابة جديدة أمس الإثنين، كما ارتفعت الحالات النشطة إلى 27 ألفا و541 حالة، وتعافى 41 ألفا و512 مصابا، في حين توفي 957 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.
 

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