إجمالي إصابات «كورونا» في ليبيا يتجاوز 70 ألفا

عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في ليبيا 70 ألف حالة، بعد تسجيل 970 إصابة جديدة أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 732 مصابا، وتوفي 13 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وتسلم المركز 4221 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1222 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 296 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1170 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 282 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 110 عينات، ومختبر المركز المرجعي زليتن 102 عينة.

إضافة إلى مختبر مركز مصراتة الطبي 29 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 113 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 86 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 478 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 83 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 75 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينتين، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 26 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 91 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 56 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 70 ألفا وعشر حالات، منها 27 ألفا و541 نشطة، وتعافى 41 ألفا و512 مصابا، في حين توفي 957 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.