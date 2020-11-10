شركة الكهرباء تعلن شحن محول قدرة جديد سعة 20 ميجا بمحطة مطار طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 10:27 صباحا
شحن محول القدرة الجديد 30.11 كيلو فولت بمحطة مطار طرابلس العالمي, 10 نوفمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن شحن محول القدرة الجديد 30.11 كيلو فولت سعة 20 ميجا، بمحطة مطار طرابلس العالمي، من قبل دائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط غرب طرابلس.

وبحسب بيان للشركة اليوم، فإن شحن المحول جاء بعد إتمام ربط كوابل والكوابل الإشارة وتركيب 170 بطارية واستبدال الشاحن وإجراء جميع الاختبارات.

والخميس الماضي، أعلن ديوان المحاسبة في طرابلس، اتفاقًا مع الشركة العامة للكهرباء حول عدد من الإجراءات العملية لمعالجة المشاكل وحلحلة كافة المسائل العالقة بشأن مشروعات وعقود الكهرباء.

اتفاق بين ديوان المحاسبة وشركة الكهرباء حول عدد من الإجراءات العملية بشأن المشروعات والعقود

وجاء إعلان الاتفاق، بحسب ديوان المحاسبة عقب اجتماع تقابلي بمقر الديوان في طرابلس ضم رئيسه، خالد شكشك، مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير التنفيذي للشركة، بحضور وكيل الديوان ومدير مكتب التصديق على العقود ومدير إدارة تقييم قطاع الكهرباء.

شحن محول القدرة الجديد 30.11 كيلو فولت بمحطة مطار طرابلس العالمي, 10 نوفمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)
شحن محول القدرة الجديد 30.11 كيلو فولت بمحطة مطار طرابلس العالمي, 10 نوفمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)
شحن محول القدرة الجديد 30.11 كيلو فولت بمحطة مطار طرابلس العالمي, 10 نوفمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)
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