اتفاق بين ديوان المحاسبة وشركة الكهرباء حول عدد من الإجراءات العملية بشأن المشروعات والعقود

اجتماع مسؤولي ديوان المحاسبة وشركة الكهرباء. الخميس 5 نوفمبر 2020. (ديوان المحاسبة)

أعلن ديوان المحاسبة في طرابلس، مساء اليوم الخميس، اتفاقًا مع الشركة العامة للكهرباء حول عدد من الإجراءات العملية لمعالجة المشاكل وحلحلة كافة المسائل العالقة بشأن مشروعات وعقود الكهرباء.

وجاء إعلان الاتفاق، بحسب ديوان المحاسبة عقب اجتماع تقابلي بمقر الديوان في طرابلس ضم رئيسه، خالد شكشك، مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير التنفيذي للشركة، بحضور وكيل الديوان ومدير مكتب التصديق على العقود ومدير إدارة تقييم قطاع الكهرباء.

وقال ديوان المحاسبة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع الذي عُـقد اليوم جاء «بتنسيق من لجنة الطاقة بمجلس النواب في طرابلس» وتركز النقاش فيه «حول مشروعات وعقود الكهرباء التي تعاني مشاكل وعراقيل».

وأوضح الديوان أن أهم هذه المشروعات: «مشروع محطة توليد شرق طرابلس المتعاقد فيها مع شركة (GE)، تنفيذ شركة جالك»، و«مشروعا محطتي غرب طرابلس ومصراته المتعاقد فيهما مع شركة سيمنس وشركة إنكا» و«مشروع استكمال محطة أوباري، تنفيذ شركة جيسكو»، و«مشروع صيانة وتشغيل محطة شركة الحديد والصلب»، و«مشروع صيانة محطة الرويس بالجبل الغربي» و«مشروعات صيانة وإصلاح خطوط النقل والمشاكل التي تم عرضها من المقاولين» و«مشروع إمداد محطة السرير بالغاز». وغيرها من المشروعات.

وأضاف ديوان المحاسبة أن الاجتماع «خلص إلى اتفاق حول عدد من الإجراءات العملية لمعالجة المشاكل وحلحلة كافة المسائل العالقة بالخصوص» دون أن يوضح ماهية هذه الإجراءات.