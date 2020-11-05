اتفاق بين ديوان المحاسبة وشركة الكهرباء حول عدد من الإجراءات العملية بشأن المشروعات والعقود

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 10:14 مساء
اجتماع مسؤولي ديوان المحاسبة وشركة الكهرباء. الخميس 5 نوفمبر 2020. (ديوان المحاسبة)

أعلن ديوان المحاسبة في طرابلس، مساء اليوم الخميس، اتفاقًا مع الشركة العامة للكهرباء حول عدد من الإجراءات العملية لمعالجة المشاكل وحلحلة كافة المسائل العالقة بشأن مشروعات وعقود الكهرباء.

وجاء إعلان الاتفاق، بحسب ديوان المحاسبة عقب اجتماع تقابلي بمقر الديوان في طرابلس ضم رئيسه، خالد شكشك، مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير التنفيذي للشركة، بحضور وكيل الديوان ومدير مكتب التصديق على العقود ومدير إدارة تقييم قطاع الكهرباء.

وقال ديوان المحاسبة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع الذي عُـقد اليوم جاء «بتنسيق من لجنة الطاقة بمجلس النواب في طرابلس» وتركز النقاش فيه «حول مشروعات وعقود الكهرباء التي تعاني مشاكل وعراقيل».

وأوضح الديوان أن أهم هذه المشروعات: «مشروع محطة توليد شرق طرابلس المتعاقد فيها مع شركة (GE)، تنفيذ شركة جالك»، و«مشروعا محطتي غرب طرابلس ومصراته المتعاقد فيهما مع شركة سيمنس وشركة إنكا» و«مشروع استكمال محطة أوباري، تنفيذ شركة جيسكو»، و«مشروع صيانة وتشغيل محطة شركة الحديد والصلب»، و«مشروع صيانة محطة الرويس بالجبل الغربي» و«مشروعات صيانة وإصلاح خطوط النقل والمشاكل التي تم عرضها من المقاولين» و«مشروع إمداد محطة السرير بالغاز». وغيرها من المشروعات.

وأضاف ديوان المحاسبة أن الاجتماع «خلص إلى اتفاق حول عدد من الإجراءات العملية لمعالجة المشاكل وحلحلة كافة المسائل العالقة بالخصوص» دون أن يوضح ماهية هذه الإجراءات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية بالسوق الموازية
ليبيا
«تعليم الموقتة» تصدر الخطة الدراسية البديلة تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
انتشال طفلتين على قيد الحياة في زلزال تركيا وحصيلة الضحايا ترتفع (فيديو)
دولى
أزمة في الدوري الإيطالي قد تواجه بن علي
رياضة محلية
تحديد ذروة نقل عدوى «كورونا»
طب وصحة
العويساوي.. قصة تونسي هاجر «ليعمل ويتزوج» فانتهت رحلته إلى «قطع رأس» في كنيسة ...
عربى
مقابلة خاصة مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز
فيديو
وليامز لقناة «الوسط»: لن يُسمح للطبقة السياسة أو قوى الأمر الواقع بعرقلة الحوار ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحبس سنتين لمتهميْن بفبركة قصة عن وفيات بفيروس «كورونا» في الإمارات