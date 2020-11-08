تسجيل 23 إصابة جديدة وشفاء 130 حالة من فيروس كورونا في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 08 نوفمبر 2020, 09:15 مساء
أحد أفراد فريق الرصد والتقصي في بني وليد خلال أخذ عينة للكشف عن كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد عضو لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد، محمد صالح لـ«بوابة الوسط» شفاء 130 حالة كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد بالمدينة، بحسب البروتوكول المعتمد من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأضاف صالح أن لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد سجلت أيضا، اليوم الأحد، 23عينة موجبة مصابة بفيروس كورونا المستجد من أصل 40 عينة جرى فحصها في مختبرات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وجدد صالح التأكيد على أن الوضع الوبائي داخل مدينة بني وليد أصبح يزداد سوءا يوما بعد يوم، مطالبا وزارة الصحة والجهات المسؤولة بتوفير الاحتياجات الضرورية وبشكل عاجل جدا، لكي تستطيع لجنة مكافحة فيروس كورونا تقديم الخدمات الطبية للمواطن داخل بلدية بني وليد.

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