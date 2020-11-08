باشاغا يجتمع بالقيادات الأمنية بحضور رئيس اللجنة الاستشارية لمجابهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 05:11 مساء
باشاغا خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية. الأحد، 8 نوفمبر 2020. (وزارة الداخلية)

عقد المفوض بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، صباح اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع القيادات الأمنية بالوزارة، بحضور رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، الدكتور خليفة البكوش, وبحضور عدد من ضباط وضابطات الوزارة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باشاغا أكد في كلمة ألقاها خلال الاجتماع ضرورة تكاتف الجهود بين جميع المكونات الأمنية بالوزارة من أجل إنجاح سير العمل الأمني والتعاون مع الجهات الصحية بالدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ووضع الخطط وتشكيل اللجان بكافة مديريات الأمن بالمناطق والتعاون بينهم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين, واحترام القانون وفرض هيبته.

وطالب باشاغا القيادات الأمنية الحاضرة للاجتماع بـ«ضرورة الضبط والربط بين كافة أعضاء هيئة الشرطة والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن وأداء الرسالة الأمنية على أكمل وجه واحترام حقوق الإنسان في هذا الشأن»، موضحاً أن وزارة الداخلية يقع على عاتقها مسؤولية جسيمة من أجل حفظ الأمن وحماية المواطنين.

وأضافت الوزارة أن رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، الدكتور خليفة البكوش تطرق من جهته، في كلمته أثناء الاجتماع إلى الحديث عن الجائحة التي تمر بها أغلب دول العالم.

ووفق وزارة الداخلية فإن البكوش «أدلى بأن الوضع الصحي في ليبيا هو أقل خطرا من بعض الدول الأخرى ولكن يجب التقيد بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامة المواطن»، مشيراً إلى أنه سيتم التعاون بين وزارة الداخلية واللجنة الاستشارية بشأن مكافحة جائحة كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن القيادات الأمنية قدمت خلال الاجتماع مع باشاغا استفسارات وتساؤلات حول عدد من المواضيع، وكانت في مستوى المسؤولية الأمنية، كما تخلل الاجتماع عرض مرئي يوضح الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية لمكافحة جائحة كورونا.

اجتماع باشاغا مع القيادات الأمنية. الأحد، 8 نوفمبر 2020. (وزارة الداخلية)
اجتماع باشاغا مع القيادات الأمنية. الأحد، 8 نوفمبر 2020. (وزارة الداخلية)
اجتماع باشاغا مع القيادات الأمنية. الأحد، 8 نوفمبر 2020. (وزارة الداخلية)
اجتماع باشاغا مع القيادات الأمنية. الأحد، 8 نوفمبر 2020. (وزارة الداخلية)
اجتماع باشاغا مع القيادات الأمنية. الأحد، 8 نوفمبر 2020. (وزارة الداخلية)
اجتماع باشاغا مع القيادات الأمنية. الأحد، 8 نوفمبر 2020. (وزارة الداخلية)
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