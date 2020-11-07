وليامز تدعو المشاركين بملتقى الحوار لاستغلال «الفرصة الفريدة».. وتؤكد: نستهدف إعادة الشرعية لأصحابها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 11:43 مساء
ستيفاني وليامز خلال إحاطة إلى مجلس الأمن الخاصة حول الوضع في ليبيا، 19 مايو 2020. (الإنترنت)

اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تحتضنه حاليًا تونس «خطوة أخرى في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في العيش بكرامة وحرية، وأمن واستقرار في ظل دولة ترعى حقوقهم الإنسانية والقانونية والسياسية».

وقالت وليامز خلال كلمتها بالملتقي، اليوم السبت، إن ما يهم الشعب الليبي هو ماذا سينتج عن الحوار؟، مؤكدة أن الهدف من الملتقى هو «إعادة الشرعية لأصحابها عن طريق إجراء انتخابات تمكن الليبيون من اختيار ممثليهم عبر الأساليب الديمقراطية، وتجديد شرعية المؤسسات الليبية».

وللوصول لهذه الغاية، أشارت وليامز إلى ضرورة «التوافق على الترتيبات اللازمة التي تسمح بإجراء هذه الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن، ربما من ضمنها إيجاد سلطة تنفيذية موحدة والتوافق على قاعدة دستورية وقانونيه لإجراء الانتخابات بصيغة تلائم المرحلة و تحدياتها».

- وليامز: سنعمل في ملتقى الحوار السياسي على خارطة طريق لتحديد موعد الانتخابات

وقالت:«سنسعى خلال الأيام المقبلة إلى تامين التزامكم بتوحيد المؤسسات الليبية والتي ستكون ملزمة و مسؤولة عن التحضير للانتخابات، والتأكد من إجرائها في أقرب وقت ممكن»، مضيفة أن السلطة التنفيذية الموحدة ستعمل على «ضمان توفير الخدمات العامة الحيوية خلال هذا الوقت العصيب الذي يواجه الليبيين، وتهيئة مناخ المصالحة الوطنية من خلال إجراءات بناء الثقة».

ورأت وليامز إن «الظروف الآن مواتية وهناك زخم قوي عقب اتفاقية وقف إطلاق النار، و اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة لأول مرة داخل ليبيا، و إعادة انتاج النفط و تصديره بشكل منتظم»، وقالت إننا الآن «أمام فرصة فريدة يجب عدم إضاعتها»، ودعت إلى «الاستفادة من هذه الفرصة من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في العيش بسلام وأمن وازدهار واستقرار وأن ينعم بوطن يضمن الشفافية والمساءلة ويحمي حقوق الإنسان».

وأشارت إلى أن ملتقى الحوار السياسي يأتي تحت مظلة قرارات الأمم المتحدة ٢٥١٠ و ٢٥٤٢ و البيان الختامي لمؤتمر برلين، والتي تشكل الأسس التي يقوم عليها عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم، مؤكدة أن هذه المظلة ستتيح «الفرصة لليبيين لاستعادة قدر من سيادتهم المسلوبة والتوحد لرسم خطاهم المستقبلية».

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