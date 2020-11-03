وليامز: سنعمل في ملتقى الحوار السياسي على خارطة طريق لتحديد موعد الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 09:48 مساء

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن البعثة ستعمل مع المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي المقرر عقده في التاسع من نوفمبر الجاري على خارطة طريق تهدف إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة.

وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غدامس مساء اليوم الثلاثاء، لإعلان نتائج اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»: «في تونس سنعمل مع الـ75 شخصا المدعوين على خارطة طريق سياسية للمستقبل القريب، وسيكون الهدف الأساسي هو تحديد موعد وخارطة طريق لإجراء الانتخابات العامة».

مقابلة خاصة مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز

وأعربت وليامز خلال حديثها للصحفيين عن أملها في «أن ترتقي الطبقة السياسية إلى نفس درجة المسؤولية الوطنية التي رأيناها في أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة».

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