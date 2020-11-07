رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان يتابع ملف قطاع المياة والصرف الصحي بسرت

رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق بالحكومة الموقتة يزور سرت، 7 نوفمبر 2020. (بلدية سرت)

أجرى رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق بالحكومة الموقتة المهندس سالم حسن البرجي والوفد المرافق له، اليوم السبت، زيارة لبلدية سرت لمتابعة ملف الإمداد المائي والصرف الصحي والمختنقات التى تواجههم.

وشملت الجولة التفقدية محطات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطة المعالجة الرئيسية والخطوط المنهارة داخل سرت، كما تفقد الوفد منطقة السبعة للاطلاع على كيفية تزويد المنطقة بالمياه وخدمات الصرف الصحي، واطلعوا كذلك على جميع الهبوطات بالطرق الرئيسية وخاصة طريق الشط الكورنيش، كما زاروا مشروع تنفيد شبكات المياه والصرف الصحي بمحلة أبوهادي، حسب بيان منشور على صفحة بلدية سرت بموقع «فيسبوك».

ورافق الوفد خلال الجولة، رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، وعضو المجلس التسييري للبلدية فرج عبدالمجيد، ومدير فرع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بالمنطقة الوسطى الشرقية المهندس حماد فرج.

- الثني يصدر تعليماته بتوفير الاحتياجات المائية لسرت والمناطق المجاورة

وقال مسؤول إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت إن الجولات التفقدية استهدفت الوقوف على المحتنقات والمشكلات التي تواجه ملف قطاع المياه والصرف الصحي، وكذلك موضوع الهبوطات بالطرق الرئيسية بسرت ومعالجتها بشكل عاجل.



ومن جهتة، أكد مدير فرع الشركة العامة للمياه بالمنطقة الوسطى الشرقية المهندس حماد فرج أن مكتب التخطيط والمشروعات بالشركة يعكف حاليا على تجهيز وإعداد المقايسات لجميع المواقع المستهدفة بتنفيد مشاريع صيانة لها لإحالتها للجهاز والمؤسسة العامة للموارد المائية.

والثلاثاء الماضي، أصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، تعليماته بضرورة الإسراع في توفير احتياجات مدينة سرت والمناطق المجاورة لها فيما يتعلق بالإمدادات المائية.

رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق بالحكومة الموقتة يزور سرت، 7 نوفمبر 2020. (بلدية سرت)

رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق بالحكومة الموقتة يزور سرت، 7 نوفمبر 2020. (بلدية سرت)

رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق بالحكومة الموقتة يزور سرت، 7 نوفمبر 2020. (بلدية سرت)

رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق بالحكومة الموقتة يزور سرت، 7 نوفمبر 2020. (بلدية سرت)