السراج يهنئ بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية

فائز السراج. (الإنترنت)

هنأ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم السبت، جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بفوزهما في الانتخابات الرئاسية الأميركية، على ما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد القبلاوي.

وقال القبلاوي في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» إن السراج عبر عن تطلعه للعمل مع بايدن ونائبته هاريس من أجل تحقيق الدولة الديمقراطية المدنية في ليبيا.

وفاز بايدن بالانتخابات الأميركية، السبت، بعدما انتزع المرشح الديموقراطي عدة ولايات حاسمة كان خصمه الجمهوري دونالد ترامب فاز فيها في 2016، حسب توقعات لوسائل إعلام أميركية.

وأعلنت كل من «سي إن إن» و«إن بي سي نيوز» و«سي بي إس نيوز» أن نتيجة الاقتراع حُسمت لصالحه، بعدما جمع 273 من أصوات الهيئة الناخبة إثر فوزه في ولاية بنسلفانيا.