أحوال الطقس اليوم: استمرار التقلبات الجوية على مناطق الشمال الشرقي

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تستمر التقلبات الجوية على مناطق الشمال الشرقي، مصحوبة بسقوط أمطار وخلايا من السحب الرعدية، ومن المتوقع أن تكون أمطار جيدة غدا، ما يتسبب في جريان المياه ببعض الأودية المحلية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و26 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من مساء اليوم على الساحل، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة، من الخمس إلى سرت، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و24 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده

فرصة سقوط أمطار من حين لآخر، يصحبها خلايا من السحب، ومن المتوقع أن تكون جيدة غدا، والرياح شمالية غربية، معتدة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و26 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و24 درجة مئوية.