اجتماع في سرت لبحث ترتيبات استقبال اللجنة العسكرية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 06 نوفمبر 2020, 08:12 صباحا
مقر بلدية سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت بلدية سرت عقد اجتماع تنسيقي لبحث الترتيبات لاستضافة اجتماع لجنة «العشرة» العسكرية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

وقال مسؤول الإعلام في بلدية سرت محمد الأميل إن الاجتماع استعرض جميع التجهيزات المتعلقة بالخدمات للموقعين الذين سيحتضنان اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل.

وأوضح الأميل، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، أمس الخميس، إنه جرى تكليف الشركات الخدمية بتجهيز المواقع المستهدفة إضافة إلى مقار الإقامة، والتأكد من جاهزية الاتصالات والمركز الإعلامي.

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وأجرى المشاركون في الاجتماع زيارة ميدانية إلى المواقع المخصصة، واطلعوا عن كثب على الترتيبات وأعمال التجهيز لقاعات الاجتماعات والمركز الصحفى المخصص لمتابعة أعمال اللجنة.

رأس الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، بحضور عضوين للمجلس وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالبلدية، وممثلين عن الشركة العامة للكهرباء، إضافة إلى ممثل عن شركة هاتف ليبيا بسرت، وعدد من الإداريين.

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