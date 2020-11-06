القبض على لص كوابل مركز العزل في زوارة

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، القبض على المشتبه بهم في قضيّة سرقة كوابل خطّ التّغذية الرّئيسي لمركز العزل التّابع لجهاز الطّبّ العسكريّ فرع زوارة.
وأوضحت الصفحة الرسمية للوزارة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن أعضاء مكتب تحريّات المنطقة الحدوديّة الغربيّة التّابع لجهاز المباحث الجنائيّة تمكنوا من القبض على المشتبهين بعد أن أصبحت هذه القضيّة قضيّة رأي عام في بلديّة زوارة الكبري، حيث يعتبر مركز العزل هو الخطّ الدّفاعي المستميت الذي يلجأ له المصابون بفايروس كورونا في المنطقة».
ونوهت إلى «إحالة الموقّفين إلى النّيابة العامّة لإصدار الأحكام في حقّهم وتطبيق القانون على الجُناة بعد استكمال الإجراءات القانونيّة».