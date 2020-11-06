القبض على لص كوابل مركز العزل في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 نوفمبر 2020, 01:29 صباحا
عناصر أمنية تابعة لتحريّات المنطقة الحدوديّة الغربيّة التّابع لجهاز المباحث الجنائيّة. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، القبض على المشتبه بهم في قضيّة سرقة كوابل خطّ التّغذية الرّئيسي لمركز العزل التّابع لجهاز الطّبّ العسكريّ فرع زوارة. 

وأوضحت الصفحة الرسمية للوزارة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن أعضاء مكتب تحريّات المنطقة الحدوديّة الغربيّة التّابع لجهاز المباحث الجنائيّة تمكنوا من القبض على المشتبهين بعد أن أصبحت هذه القضيّة قضيّة رأي عام في بلديّة زوارة الكبري، حيث يعتبر مركز العزل هو الخطّ الدّفاعي المستميت الذي يلجأ له المصابون بفايروس كورونا في المنطقة». 

ونوهت إلى «إحالة الموقّفين إلى النّيابة العامّة لإصدار الأحكام في حقّهم وتطبيق القانون على الجُناة بعد استكمال الإجراءات القانونيّة».
 

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