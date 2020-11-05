المشير حفتر يوافق على إعادة فتح مطار سبها أمام الرحلات الجوية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 10:39 مساء
مطار سبها الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

وافق القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، على إعادة فتح مطار سبها جنوب غرب ليبيا، أمام الرحلات الجوية اعتبارًا من يوم السبت، السابع من نوفمبر الجاري.

جاء إعلان موافقة المشير خليفة حفتر على إعادة فتح مطار سبها أمام الرحلات الجوية في كتاب وجهه أمين عام القيادة العامة، اللواء عبدالكريم هدية، إلى آمر منطقة سبها العسكرية، ردًّا على كتابه الصادر بتاريخ 24 سبتمبر الماضي.

وشدد هدية في كتابه الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، على أن يكون فتح مطار سبها «بعد التأكد من تفعيل جميع الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار لحماية وتأمين المسافرين وعدم استغلال المطار في عمليات مشبوهة سواء في تحرك الأفراد المطلوبين للعدالة أو تهريب الممنوعات بجميع أنواعها».

وطالب هدية في كتابه آمر منطقة سبها العسكرية بـ«الحرص على أداء كل الأجهزة الأمنية لواجباتهم على أكمل وجه، واتخاذ التدابير المطلوبة من قبل مصلحة الطيران المدني بما يكفل أمن وسلامة المواطنين».

- نص بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الثلاثاء، اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة خلال اجتماعها الأخير في غدامس على «العمل الفوري على فتح رحلات دورية إلى سبها وغدامس، مع تأهيل سريع للمطارين حسب الحاجة».   

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