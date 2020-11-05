تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 07:20 مساء
أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية.

تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي، حسب وسطاء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». 

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي بفارق 3 قروش، مسجلًا 6.29 دينار الخميس (آخر تداولات الأسبوع) مقابل 6.26 دينار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي السياق نفسه، صعد سعر الجنيه الاسترليني بفارق 4 قروش، مسجلًا 8 دنانير مقابل 7.96 دينار الأسبوع الماضي، لكن اليورو تراجع بفارق 11 قرشًا، مسجلًا 7.26 دينار مقارنة بـ7.37 دينار الأسبوع الماضي. 

كما تراجعت الليرة التركية اليوم بفارق 3 قروش، مسجلة 0.75 دينار مقابل 0.78 دينار الأسبوع الماضي، فيما صعد الدينار التونسي بفارق هامشي، مسجلًا 2.26 دينار مقابل 2.25 دينار

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
كريستيانو رونالدو يطلب الرحيل عن «يوفنتوس».. ويقترب من هذا النادي
رياضة عالمية
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
بسبب شح الطلب والنفط الليبي.. «أوبك» لا تستبعد تأجيل زيادة الإنتاج في بداية 2021
ليبيا
هفوتان جديدتان لبايدن في يوم الاستحقاق الرئاسي
دولى
أصحاب متاجر أميركية يتحسبون لوقوع اضطرابات مع نهاية السباق الرئاسي
دولى
حاكم دبي يتلقى لقاحا تجريبيا لفيروس «كورونا المستجد»
عربى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
برلين تحقق بمقطع فيديو يظهر رجلا يجرّ شخصا متنكرا بزي ماكرون
منوعات
النمسا تكشف عن هوية منفذ هجوم فيينا
دولى
تراجع أرباح «أرامكو» السعودية 44,6% في الربع الثالث
اقتصاد
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه فصيلة الدم الأقل عرضة للإصابة بـ«كورونا»