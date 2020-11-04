بلدية غدامس تكرم وليامز لدورها في إحلال السلام وبسط الأمن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 07:34 مساء
عميد بلدية غدامس خلال تكريم وليامز بمقر البلدية. (المجلس البلدي غدامس)

كرمت بلدية غدامس، اليوم الأربعاء، الممثلة الخاصة للأمين العامة للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، «بشهادات تقديرية تقديرًا لدورها في إحلال السلام وبسط الأمن والاستقرار»، وذلك بعد يوم من انتهاء اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في المدينة.

جاء تكريم وليامز في ختام اجتماع عقدته صباح اليوم، مع أعضاء المجلس البلدي غدامس وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وبعض من الفعاليات النسائية بالمدينة.

وقال المجلس البلدي غدامس، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن جميع المتحدثين رحبوا برئيسة البعثة الأممية وأثنوا على جهودها في سبيل الوصول إلى حل للأزمة الليبية.

وأوضح أن الاجتماع جرى خلاله «عرض عديد المسائل التي يمكن للبعثة الأممية أن تساهم في حلها»، التي «أهمها تحديات كورونا والهجرة غير الشرعية ومسألة وضع مدينة غدامس التاريخية بقائمة الخطر لدى منظمة اليونسكو وبعض من قضايا الشباب وقضايا المرأة».

وأضاف المجلس البلدي غدامس أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، «استمعت للجميع، ووعدت بتحريك هذه المواضيع  لدى المنظمات الدولية، وكذلك عند بعض الدوائر الحكومية».

لقاء وليامز مع المجلس البلدي والفعاليات المدنية والنسائية في غدامس. الأربعاء، 4 نوفمبر 2020. (المجلس البلدي غدامس)
لقاء وليامز مع المجلس البلدي والفعاليات المدنية والنسائية في غدامس. الأربعاء، 4 نوفمبر 2020. (المجلس البلدي غدامس)
لقاء وليامز مع المجلس البلدي والفعاليات المدنية والنسائية في غدامس. الأربعاء، 4 نوفمبر 2020. (المجلس البلدي غدامس)
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