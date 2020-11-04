تمديد فترة قبول ملفات المرشحين في 4 بلديات

مواطن يدلي بصوته في انتخابات المجلس البلدي جادو. يوم 15 أكتوبر 2020. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تمديد فترة قبول ملفات المرشحين لأربع بلديات إلى الخميس الموافق 12 نوفمبر الجاري.



وشملت البلديات الأربع كلا من صبراتة والرجبان والقرة بوللي وقصر الأخيار، على أن يتم استلام ملفات الترشح من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية ظهرا بمقار اللجان الفرعية المعنية، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بموقع «فيسبوك».

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وشددت اللجنة المركزية على ضرورة التزام كل مرشح بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، مؤكدة أنه لن يتم استلام أي ملف لم يلتزم صاحبه بهذه الإجراءات.

