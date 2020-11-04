تمديد فترة قبول ملفات المرشحين في 4 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 12:30 مساء
مواطن يدلي بصوته في انتخابات المجلس البلدي جادو. يوم 15 أكتوبر 2020. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تمديد فترة قبول ملفات المرشحين لأربع بلديات إلى الخميس الموافق 12 نوفمبر الجاري.

وشملت البلديات الأربع كلا من صبراتة والرجبان والقرة بوللي وقصر الأخيار، على أن يتم استلام ملفات الترشح من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية ظهرا بمقار اللجان الفرعية المعنية، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بموقع «فيسبوك».

- رسميا.. اعتماد نتائج انتخابات المجلس البلدي جادو

وشددت اللجنة المركزية على ضرورة التزام كل مرشح بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، مؤكدة أنه لن يتم استلام أي ملف لم يلتزم صاحبه بهذه الإجراءات.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هفوتان جديدتان لبايدن في يوم الاستحقاق الرئاسي
دولى
أصحاب متاجر أميركية يتحسبون لوقوع اضطرابات مع نهاية السباق الرئاسي
دولى
حاكم دبي يتلقى لقاحا تجريبيا لفيروس «كورونا المستجد»
عربى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
برلين تحقق بمقطع فيديو يظهر رجلا يجرّ شخصا متنكرا بزي ماكرون
منوعات
النمسا تكشف عن هوية منفذ هجوم فيينا
دولى
تراجع أرباح «أرامكو» السعودية 44,6% في الربع الثالث
اقتصاد
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
قبيل ملتقى 9 نوفمبر.. هيئة أممية توصي بإشراك التونسيات في مفاوضات السلام بين ...
ليبيا
انتشال طفلتين على قيد الحياة في زلزال تركيا وحصيلة الضحايا ترتفع (فيديو)
دولى
أداء العملات الدولية خلال أكتوبر: ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام ...
ليبيا
صراعات الشرق الأوسط تفقد روبرت فيسك
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مواد غذائية تفاقم الصداع وتسببه