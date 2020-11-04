الصندوق الأممي للسكان يقدم استشارات طبية تتعلق بالصحة الإنجابية لمواطني سبها وطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 11:07 صباحا
مقر المركز الصحي فشلوم في طرابلس. (صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا)

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا تقديم استشارات طبية إلى 221 امرأة و13 رجلا خلال الأسبوع الماضي فيما يخص خدمات الصحة الإنجابية الأساسية.

وقال مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن الفرق الطبية المتنقلة التابعة له وللهيئة الطبية الدولية مستمرة في تقديم خدمات الصحة الإنجابية الأساسية في المركز الصحي فشلوم والقادسية بمدينة طرابلس، والمركز الصحي الجديد في سبها.

- برعاية أممية.. جلسات دعم نفسي لـ71 مهاجرا بمركز إيواء في طرابلس

وأضاف إن هذه الفرق قدمت الاستشارات الطبية في الأسبوع الماضي إلى 221 امرأة و13 رجلا، وذلك بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

ونهاية أكتوبر، أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان تنظيم جلسات دعم نفسي اجتماعي لنحو 71 مهاجرا في مركز إيواء طريق السكة في طرابلس. وقال مكتب الصندوق الأممي في ليبيا إن الصندوق قدم هذه الخدمات للمهاجرين من خلال الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

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