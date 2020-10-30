برعاية أممية.. جلسات دعم نفسي لـ71 مهاجرا بمركز إيواء في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أكتوبر 2020, 10:40 صباحا
جانب من فعاليات تدشين حملة مناهضة العنف المجتمعي في ليبيا، 27 نوفمبر 2019. (صندوق الأمم المتحدة للسكان)

نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان جلسات دعم نفسي اجتماعي لنحو 71 مهاجرا في مركز إيواء طريق السكة في طرابلس.

وقال مكتب الصندوق الأممي في ليبيا عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إن الصندوق قدم هذه الخدمات للمهاجرين من خلال الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

- الصندوق الأممي للسكان في ليبيا يتلقى 158 مكالمة خاصة بالعنف المنزلي خلال أسبوع

والثلاثاء الماضي، أعلن مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا تلقى الخط الساخن «1417» التابع له، والمخصص للدعم النفسي الاجتماعي، 158 مكالمة خلال الأسبوع الماضي تتعلق بالدعم النفسي الاجتماعي والاستشارات القانونية حول قضايا العنف المنزلية والجسدية.

وقال الصندوق إنه أحال 11 شخصًا لتلقي مزيد الخدمات المتخصصة، موضحًا أن الخط الساخن يأتي بالشراكة مع فريق الدعم النفسي الاجتماعي وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

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