الصندوق الأممي للسكان في ليبيا يتلقى 158 مكالمة خاصة بالعنف المنزلي خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 04:39 مساء
جانب من إطلاق حملة مناهضة العنف المجتمعي، 27 نوفمبر 2019. (صندوق الأمم المتحدة للسكان فيسبوك)

تلقى الخط الساخن «1417» التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، والمخصص للدعم النفسي الاجتماعي، 158 مكالمة خلال الأسبوع الماضي تتعلق بالدعم النفسي الاجتماعي والاستشارات القانونية حول قضايا العنف المنزلية والجسدية.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه أحال 11 شخصًا لتلقي مزيد الخدمات المتخصصة، موضحًا أن الخط الساخن يأتي بالشراكة مع فريق الدعم النفسي الاجتماعي وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

- صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلق حملة لمناهضة العنف الاجتماعي

يشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان أطلق في نوفمبر الماضي، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق، حملة الـ16 يومًا من النشاط؛ للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويطلق الصندوق الأممي بصورة دورية حملات لمكافحة العنف المجتمعي، خاصة ضد المرأة، إذ دشن حملة «رفقًا بالقوارير»، في بلدية سبها خلال نوفمبر 2018.

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