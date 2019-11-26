صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلق حملة لمناهضة العنف الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 01:41 مساء
جانب من إطلاق حملة مناهضة العنف المجتمعي، 27 نوفمبر 2019. (صندوق الأمم المتحدة للسكان فيسبوك)

أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق، حملة الـ16 يوما من النشاط؛ للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقال الصندوق في بيان إن الحملة انطلقت أمس الإثنين، ضمن يوم حافل بالنشاطات تخلله عرض مسرحي عن العنف المنزلي، إلى جانب جلسات توعوية من خلال الزيارات الميدانية والبث الإذاعي، حسب ما نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أقرأ أيضا حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في سبها

يذكر أن الصندوق يطلق بصورة دورية حملات لمكافحة العنف المجتمعي، وخاصة ضد المرأة، إذ دشن الصندوق حملة «رفقًا بالقوارير»، في بلدية سبها خلال شهر نوفمبر العام الماضي.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خطة فرنسية لوقف العنف ضد النساء.. مقتل 117 امرأة خلال 2019
دولى
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
تيلور سويفت تفوز بـ6 بحفل جوائز الموسيقى الأميركية
ثقافة وفن
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
السودانيات.. شاركن في إطاحة البشير ويطلبن التخلص من عقوبة الجلد وقيود السلطة
عربى
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مادة خطيرة جديدة في السجائر الإلكترونية