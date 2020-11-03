سحب عينات للكشف عن «كورونا» من لجان امتحانات الشهادة الثانوية في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 06:20 مساء
سحب عينات عشوائية للكشف عن كورونا في مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية، 3 نوفمبر 2020. (مراقبة تعليم تاجوراء)

أجرى فريق الاستجابة السريعة والرصد والتقصي ببلدية تاجوراء، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية على مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية بالبلدية، وذلك في إطار تنفيذ ومتابعة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الخاصة بالامتحانات.

وقالت مراقبة تعليم بلدية تاجوراء، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الفريق أجرى مسحات لأعضاء لجان الشهادة الثانوية بمقار اللجان الامتحانية، وذلك في إطار المحافظة على صحة وسلامة أعضاء اللجان والطلاب الممتحنين.

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وأشارت إلى أن هذه الخطوة تضمن «الاكتشاف المبكر لأي حالات مصابة إن وجدت، وتحافظ على  سير الامتحانات في أجواء آمنة وسليمة».

وبدأت، الأحد الماضي، امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2019- 2020 في المدارس التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».
وبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 70 ألفًا و464 طالبًا، موزعين إلى 54 ألفًا و504 طلاب في القسم العلمي، و15 ألفًا و703 طلاب في القسم الأدبي، بينما عدد طلاب التعليم الديني 247 طالبًا، ودبلوم المعلمين عشرة طلاب فقط.

سحب عينات عشوائية للكشف عن كورونا في مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية، 3 نوفمبر 2020. (مراقبة تعليم تاجوراء)
سحب عينات عشوائية للكشف عن كورونا في مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية، 3 نوفمبر 2020. (مراقبة تعليم تاجوراء)
سحب عينات عشوائية للكشف عن كورونا في مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية، 3 نوفمبر 2020. (مراقبة تعليم تاجوراء)
سحب عينات عشوائية للكشف عن كورونا في مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية، 3 نوفمبر 2020. (مراقبة تعليم تاجوراء)
سحب عينات عشوائية للكشف عن كورونا في مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية، 3 نوفمبر 2020. (مراقبة تعليم تاجوراء)
سحب عينات عشوائية للكشف عن كورونا في مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية، 3 نوفمبر 2020. (مراقبة تعليم تاجوراء)
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