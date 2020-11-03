المشري: قطر حليف استراتيجي والنمروش يزورها الأسبوع القادم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 01:36 مساء
لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع المشري. الأحد 1 نوفمبر 2020. (المجلس الأعلى للدولة)

كشف خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة من الدوحة، عن زيارة مماثلة سيقوم بها وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش الأسبوع المقبل إلى قطر، بعدما سبقها زيارة لوزيري الخارجية محمد سيالة والداخلية فتحي باشاغا.

ووصف المشري قطر بـ«الحليف الاستراتيجي» لبلاده، وأنها تقوم بدور كبير على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية لوقف الاقتتال في ليبيا و«دعم السلطة الشرعية المعترف بها»، وضمان وحدة ليبيا وسلامتها، وذلك حسبما جاء في حديثه لوكالة الأنباء القطرية (قنا) الثلاثاء على هامش زيارته الحالية الدوحة، والتي التقى خلالها عددا من المسؤولين القطريين على رأسهم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكشف المشري أن «وزير الدفاع الليبي سيقوم بزيارة مماثلة للدوحة الأسبوع المقبل، وسبقها زيارة لوزيري الخارجية والداخلية الليبيين لقطر»، لافتا إلى حرص قطر على أن تكون الحوارات ليبية - ليبية وعدم وجود أي تدخل أجنبي في النقاشات، وإنهاء الاقتتال.

وبخصوص الدعوات لتعجيل الانتخابات، أكد أهمية أن تنتهي المراحل الانتقالية في ليبيا، وأن يتجه الجميع إلى مرحلة دائمة، «لكن يجب أن تكون هذه المرحلة مبنية على أساس قانوني وهو إجراء استفتاء على الدستور، الذي كتبته في ليبيا هيئة منتخبة ولم يتم الاستفتاء عليه حتى الآن».

وشدد على ترحيبه بالحوارات الليبية - الليبية، لكنه أعرب عن خشيته من بعض التدخلات السلبية الإقليمية والدولية في هذا المسار.

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