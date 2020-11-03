تسجيل 3 إصابات بفيروس «كورونا» في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 10:00 صباحا
فريق اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد أمس الإثنين.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إنها قامت بسحب عدد من العينات أمس الإثنين والتي ظهر منها إيجابية ثلاث حالات.

سعد عقوب يفتتح معمل كوفيد 19 بمركز طبرق الطبي

والسبت، الماضي، افتتح وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، معمل كوفيد 19 بمركز طبرق الطبي بحضور مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي.

وقال المكتب الإعلامي بمركز طبرق الطبي إن الحكومة الموقتة ووزارة الصحة دعمتا مركز طبرق الطبي بجهاز pcr، سيسهم بشكل كبير في إجراء التحاليل للحالات التي يشتبه أنها مصابة بكورونا.

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