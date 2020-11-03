القبض على سارق وبحوزته خمور ومواد مخدرة في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 01:30 صباحا
المتهم بسرقة السيارة عقب ضبطه. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق القبض على شخص سرق سيارة، وبحوزته خمور ومواد مخدرة في القره بوللي.

وأشارت الوزارة في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى ضبط الشخض المذكور «بناءً على البرقية الصادرة من مركز شرطة القره بوللي الرواجح مفادها سرقة مركبة آلية نوع هونداي سوناتا بانوراما 2012 اللون أبيض تحمل رقم 1856336_5».

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ونوه البيان إلى إن «وحدة التحري والقبض التابعة لإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من ضبط المركبة والشخص الذي يقودها يدعى ع. ك وبحوزته خمور ومواد مخدرة».

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص.

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