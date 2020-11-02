«داخلية الوفاق»: ضبط عصابة تمارس السرقة وتهدد بقتل المواطنين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 08:57 صباحا
المتهمون الأربعة بعد إلقاء القبض عليهم بتهمة السطو المسلح في طرابلس، 2 نوفمبر 2020 (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، ضبط تشكيل عصابي يرتكب جرائم السرقة والسطو المسلح والتهديد بالقتل، وترويع المواطنين داخل مدينة طرابلس وضواحيها.

وقالت الوزارة إن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات بقوة العمليات الخاصة تمكنوا من ضبط التشكيل العصابي، الذي يتكون من أربعة أشخاص، مضيفة أنه بالحديث معهم اتضح أنهم من أصحاب السوابق الجنائية من خلال ارتكابهم عمليات سطو مسلح في أماكن مختلف داخل طرابلس.

 وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم مجموعة من حبوب الهلوسة وكمية من مخدر الحشيش، ومسدسان نوع تركي الصنع وقنينتان بهما خمور محلية الصنع ومجموعة أعيرة نارية. وبعد ذلك، اتخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين، وأُحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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