الأرصاد: البحر خفيف الموج وتوقعات بأمطار خفيفة على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب على طول الساحل الليبي، من حين الى آخر مع سقوط أمطار اليوم خفيفة ومتفرقة من الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن البحر سيكون هادئا وخفيف الموج، وستكون الرؤية جيدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

تكاثر للسحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار اليوم خفيفة ومتفرقة من الساحل.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، تتحول صباح الغد جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، وتكون بحرية إلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها ما بين (5 - 15) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين (0.25 – 1.25) متر.

البحر هادئ إلى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر (24-26) مْ.

الرؤية جيدة .