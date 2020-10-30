المسار الدستوري في نقاشات منصة الحوار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أكتوبر 2020, 10:02 مساء
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

اختتمت أعمال الجلسة الأولى لأعمال منصة الحوار السياسي الليبي التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وركزت على العملية السياسية والدستور الليبي.

وطرحت أعمال الجلسة الأولى عدة قضايا من بينها المسار الدستوري، حيث عبر نحو 65 مشاركا عن تأييدهم في الاستفتاء على مسودة الدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في حين أيد 53 مشاركا العودة إلى دستور 1951.

اقرأ أيضا: البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي

ومن المقرر أن تبدأ بعد قليل أعمال الجلسة الثانية. والخميس، دعت البعثة الأممية الليبيين للمشاركة في حوار مباشر مع الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني وليامز، حول العملية السياسية والميثاق الوطني الليبي، مساء الجمعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يهز غربي تركيا (فيديو)
دولى
جريدة «الوسط»: ملتقى تونس قد يبقي السراج لفترة إضافية
ليبيا
البنك الدولي يحذر من 3 مخاطر تعرقل انتعاش الاقتصاد الليبي
ليبيا
الحكومة الموقتة تعلن عن مفاوضات مع مالطا بشأن المليار دولار المحتجزة لديها
ليبيا
«بي بي سي» تحذر صحفييها غير الملتزمين بـ«الحيادية» في «سوشيال ميديا»
دولى
أرمينيا تتحدث عن «أدلة دامغة» لإرسال تركيا مقاتلين من ليبيا إلى قره باغ
ليبيا
العدد 258 من جريدة «الوسط»: «ملتقى تونس» بين المطالب والوعود.. وحملات شعبية في ...
ليبيا
«الليبية للإعلام المستقل» تطالب بإطلاق المصور الصحفي صلاح منبيه
ليبيا
قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى «التفاهم بين الأديان»
دولى
«لوموند»: تركيا وجدت في تدريب «خفر السواحل» الليبي طريقة جديدة لإحراج الاتحاد ...
ليبيا
«رويترز»: إنتاج النفط الليبي يرتفع إلى 680 ألف برميل يوميا
ليبيا
أداء الدولار في السوق الموازية خلال أسبوع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أجسام مضادة لـ«كوفيد-19» تهاجم الجسم