وفد النواب والموقتة يعرض رؤية حل الأزمة الليبية مع السفراء الأوروبيين في مالطا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أكتوبر 2020, 08:28 مساء
وفد مجلس النواب والحكومة الموقتة خلال لقاء مع السفراء الأوروبيين في مالطا اليوم الجمعة. (وزارة الخارجية)

قالت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الموقتة إن وفد الحكومة الذي يزور مالطا عرض رؤية مجلس النواب والحكومة الليبية لحل الأزمة الليبية، خلال لقاء اليوم الجمعة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى مالطا بتنسيق وحضور وزير الخارجية المطالي إيفارست بارتولو بمقر وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية المالطية.

ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة، ناقش الوفد «العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي مع ليبيا خاصة دول حوض المتوسط وعلى الأخص ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية».

اقرأ ايضا: عقيلة صالح يلتقي الرئيس المالطي في فاليتا

ويضم الوفد الليبي الذي بدأ زيارة إلى مالطا أمس الخميس كلا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الدكتور ونائب رئيس الحكومة الموقتة عبدالسلام البدري ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج، وكان الرئيس المالطي، جورج فيلا، استقبل مساء الخميس، رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له بمقر رئاسة الجمهورية المالطية في العاصمة فاليتا.

وأشارت «خارجية الموقتة» إلى أن «الاجتماع مع السفراء الأوروبيين ناقش ملف إعادة الاستثمار، والتركيز بشكل أساسي على أهمية الأمن والاستقرار في ليبيا لتأثير دول اوروبا وحوض المتوسط وتأثرها به».

وفد مجلس النواب والحكومة الموقتة خلال لقاء مع السفراء الأوروبيين في مالطا اليوم الجمعة. (وزارة الخارجية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يهز غربي تركيا (فيديو)
دولى
«بي بي سي» تحذر صحفييها غير الملتزمين بـ«الحيادية» في «سوشيال ميديا»
دولى
العدد 258 من جريدة «الوسط»: «ملتقى تونس» بين المطالب والوعود.. وحملات شعبية في ...
ليبيا
«الليبية للإعلام المستقل» تطالب بإطلاق المصور الصحفي صلاح منبيه
ليبيا
قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى «التفاهم بين الأديان»
دولى
«لوموند»: تركيا وجدت في تدريب «خفر السواحل» الليبي طريقة جديدة لإحراج الاتحاد ...
ليبيا
«رويترز»: إنتاج النفط الليبي يرتفع إلى 680 ألف برميل يوميا
ليبيا
أداء الدولار في السوق الموازية خلال أسبوع
ليبيا
واشنطن توافق على بيع المقاتلات المتطورة «إف-35» إلى الإمارات
دولى
رئيس البرلمان الأوروبي يدعو إلى الاتحاد ضد «مروجي الكراهية» بعد هجوم نيس
دولى
تونس تشدد القيود لمكافحة انتشار «كورونا» وتعلق الدراسة
عربى
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم نيس.. ونيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقق في الواقعة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أجسام مضادة لـ«كوفيد-19» تهاجم الجسم