عقيلة صالح يلتقي الرئيس المالطي في فاليتا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أكتوبر 2020, 07:40 مساء
الرئيس المالطي ووزير خارجيته مع المستشار عقيلة صالح ووزير الخارجية بالحكومة الموقتة بالقصر الرئاسي في فاليتا. الخميس 29 أكتوبر 2020. (خارجية الموقتة)

استقبل الرئيس المالطي، جورج فيلا، مساء اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له بمقر رئاسة الجمهورية المالطية في العاصمة فاليتا، بحسب وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة.

ووصل المستشار عقيلة صالح في وقت سابق اليوم إلى فاليتا رفقة وفد يضم كل من نائب رئيس الحكومة الموقتة لشؤون الخدمات ووزير الخارجية، عبدالهادي الحويج.

والتقى رئيس مجلس النواب فور وصوله فاليتا وزير الخارجية والشؤون الأوروبية المالطي، إيفاريست بارتولو.

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وقالت وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن زيارة المستشار عقيلة صالح إلى مالطة «زيارة رسمية تستغرق يومين»، واصفة إياها بـ«المهمة» و«تأتي في هذا التوقيت في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والاستماع إلى رؤية مجلس النواب والحكومة الليبية (الموقتة) لحل الأزمة الليبية».

وأضافت الوزارة أن برنامج زيارة المستشار عقيلة صالح إلى مالطا «يتضمن لقاءات مع عدد كبير من المسؤولين المالطيين، ولقاءً خاصًّا بالجالية الليبية في مالطا».

المستشار عقيلة صالح والحويج لدى وصولهما القصر الرئاسي في فاليتا. (خارجية الموقتة)
استقبال المستشار عقيلة صالح لدى وصوله إلى القصر الرئاسي في فاليتا. الخميس 29 أكتوبر 2020. (خارجية الموقتة)
استقبال المستشار عقيلة صالح لدى وصوله إلى القصر الرئاسي في فاليتا. الخميس 29 أكتوبر 2020. (خارجية الموقتة)
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