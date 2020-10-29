عقيلة صالح يصل فاليتا ويلتقي وزير الخارجية المالطي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أكتوبر 2020, 04:44 مساء
استقبال المستشار عقيلة صالح من طرف وزير الخارجية المالطي في فاليتا. الخميس 29 أكتوبر 2020. (خارجية الموقتة)

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، إلى العاصمة المالطية فاليتا، حيث التقى فور وصوله وزير الخارجية والشؤون الأوروبية، إيفاريست بارتولو.

ويرافق المستشار عقيلة صالح في هذه الزيارة كل من نائب رئيس الحكومة الموقتة لشؤون الخدمات ووزير الخارجية، عبدالهادي الحويج.

وقالت وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن زيارة المستشار عقيلة صالح إلى مالطة «زيارة رسمية تستغرق يومين»، واصفة إياها بـ«المهمة».

وأوضح أن الزيارة «تأتي في هذا التوقيت في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والاستماع إلى رؤية مجلس النواب والحكومة الليبية (الموقتة) لحل الأزمة الليبية».

ونوهت وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة إلى أن المستشار عقيلة صالح سيلتقي في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم الرئيس المالطي، جورج ويليام فيلا، بمقر رئاسة الجمهورية «حيث تبدأ المباحثات المشتركة على مستوى رئاسي».

وأضافت الوزارة أن برنامج زيارة المستشار عقيلة صالح إلى مالطا «يتضمن لقاءات مع عدد كبير من المسؤولين المالطيين، ولقاءً خاصًّا بالجالية الليبية في مالطا».

وأشارت إلى أن «مالطا تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لليبيا، حيث تعتبر ضمن الدول الجارة التي تربطها حدود بحرية مباشرة مع ليبيا، إضافة إلى كونها عضوًا في دول الاتحاد الأوروبي».

اجتماع المستشار عقيلة صالح مع وزير الخارجية المالطي في فاليتا. الخميس 29 أكتوبر 2020. (خارجية الموقتة)
اجتماع المستشار عقيلة صالح مع وزير الخارجية المالطي في فاليتا. الخميس 29 أكتوبر 2020. (خارجية الموقتة)
اجتماع المستشار عقيلة صالح مع وزير الخارجية المالطي في فاليتا. الخميس 29 أكتوبر 2020. (خارجية الموقتة)
استقبال المستشار عقيلة صالح لدى وصوله إلى فاليتا. الخميس 29 أكتوبر 2020. (خارجية الموقتة)
استقبال المستشار عقيلة صالح لدى وصوله إلى فاليتا. الخميس 29 أكتوبر 2020. (خارجية الموقتة)
استقبال المستشار عقيلة صالح لدى وصوله إلى فاليتا. الخميس 29 أكتوبر 2020. (خارجية الموقتة)
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