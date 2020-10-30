وليامز تعبر عن تقديرها «لدعم تركيا للعملية السياسية في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أكتوبر 2020, 08:16 مساء
وليامز مع تشاوويش أوغلو, 30 أكتوبر 2020. (البعثة الأممية)

عبرت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عن تقديرها  لدعم تركيا للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي للأزمة الليبية.

وبحسب بيان للبعثة الأممية، التقت وليامز في أنقرة اليوم، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، للتباحث في آخر المستجدات على الساحة الليبية والتحضيرات الجارية لملتقى الحوار السياسي الليبي المرتقب.

وأبدى الوزير ترحيب بلاده بحل سلمي وسريع للأزمة الليبية عبر ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر بين الفرقاء الليبيين.

وأكد وزير الخارجية التركي، مواصلة بلاده دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إرساء السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا، قائلا «ستقف تركيا دائما إلى جانب الشعب الليبي الصديق والشقيق»، وفق تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

أوغلو بعد لقاء وليامز: ندعم العملية السياسية لإرساء السلام في ليبيا

كما التقت وليامز نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال في لقاء منفصل

ومن المقرر أن تستضيف توس في التاسع من نوفمبر المقبل منتدى الحوار السياسي الليبي الذي سيجرى تنظيمه برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبمشاركة 75 شخصية من مختلف مناطق ليبيا تمثل كافة التوجهات.

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