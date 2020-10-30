أوغلو بعد لقاء ويليامز: ندعم العملية السياسية لإرساء السلام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أكتوبر 2020, 05:45 مساء
وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو. (الإنترنت)

أكد وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، مواصلة بلاده دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إرساء السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها، الجمعة، عقب لقائه مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز.

وأضاف تشاووش أوغلو، «ستقف تركيا دائما إلى جانب الشعب الليبي الصديق والشقيق»، وفق وكالة الأناضول.

والإثنين الماضي، بدأت عشرات الشخصيات الليبية ، حوارًا سياسيًّا عبر دوائر الاتصال المغلقة، بإشراف الأمم المتحدة، بعد أيام قليلة من إعلان وقف دائم لإطلاق النار. والمحادثات هي الأولى في إطار منتدى الحوار الذي ستتواصل عبره مناقشة نتائج المباحثات التي تمت في الأسابيع الأخيرة بخصوص الملفات العسكرية والاقتصادية والمؤسساتية، حسب وكالة الأنباء «فرانس برس»

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