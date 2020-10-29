«المدار الجديد» تبدأ تفعيل خدمة الجيل الرابع في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 29 أكتوبر 2020, 07:07 مساء
أحد أبراج الاتصالات، (أرشيفية: الإنترنت)

بدأت شركة المدار الجديد للهاتف المحمول، اليوم الخميس، بتفعيل خدمة الجيل الرابع (4G) في مدينة بني وليد، في إطار مساعيها لتطوير الشبكة في المدينة.

وأكد مصدر فني بشركة هاتف ليبيا بمدينة بني وليد لـ«بوابة الوسط» أن خدمة الجيل الرابع لشبكة المدار الجديد ستغطي كافة نطاق مدينة بني وليد إبتداء بوسط المدينة وصولا إلى مناطق المردوم وتينيناي.

وقامت شركة المدار بتركيب محطات خاصة بخدمة 4G وتركيب عدد من أبراج التقوية على الطريق الرابط بين مدينتي بني وليد وترهونة وطريق المردوم.

وأوضحت الشركة أن طريقة الاشتراك «تأتي بالتحقق من أن الجهاز والشريحة تدعمان الـ 4G» منوهة إلى أنه «في حال كون الشريحة لا تدعم خدمة الجيل الرابع فعلى المشترك التوجه لأقرب مركز خدمات للشركة أو أقرب موزع أو وكيل معتمد للشركة لاستبدالها، ومن ثم الاشتراك بطلب (#000*) واتباع التعليمات».

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