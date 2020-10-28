دومه يطالب البعثة الأممية بمعايير واضحة لاختيار أعضاء «الرئاسي» ورئيس الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 11:53 مساء
عضو مجلس النواب مصباح دومة . (بوابة الوسط)

طالب عضو مجلس النواب وعضو منتدى الحوار السياسي مصباح دومه، اليوم الأربعاء، البعثة الأممية بوضع «آلية واضحة بخصوص آلية ومعايير اتخاذ القرارات العامة مثل اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء للحكومة الليبية وفق الأقاليم التاريخية لليبيا»، داعيا البعثة الأممية إلى «الابتعاد عن الغموض ومنع التدخلات الخارجية».

وقال دومه، في تصريح نقله موقع مجلس النواب في طبرق «لا داعِ لتكريس دور التيارات السياسية التي ليس لها اي قواعد شعبية وفرضها على الشعب الليبي بالتنسيق مع بعض الاطراف الدولية» - حسب تعبيره -، مبينا أن هذا الطلب جاء بعد «التشاور مع أعضاء مجلس النواب عن إقليم فزان».

وأضاف عضو مجلس النواب «هناك العديد من التساؤلات بعد طرح قائمة أسماء المشاركين في حوار تونس التي ارسلتها الى رئيسة البعثة بالإنابة ولم نحصل على رد إلى الآن بخصوص آلية ومعايير اتخاذ القرارات العامة مثل اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء للحكومة الليبية».

اقرأ أيضا: البعثة الأممية تطلق منصة تفاعلية تزامنا مع بدء الحوار الليبي

وبدأت عشرات الشخصيات الليبية، الإثنين الماضي، حوارًا سياسيًّا عبر دوائر الاتصال المغلقة، بإشراف الأمم المتحدة، بعد أيام قليلة من إعلان وقف دائم لإطلاق النار. والمحادثات هي الأولى في إطار منتدى الحوار الذي ستتواصل عبره مناقشة نتائج المباحثات التي تمت في الأسابيع الأخيرة بخصوص الملفات العسكرية والاقتصادية والمؤسساتية، فيما من المقرر عقد جلسة حوار في تونس في نوفمبر المقبل لتحديد معايير وآليات اختيار السلطة التنفيذية.

وعبر عضو منتدى الحوار عن «شكوك في إعادة مسلسل المبعوث الأسبق (برناردينو) ليون بإصدار قائمة بالأسماء بناءً عليها يصدر قرار من مجلس الأمن بتوقيع من اختارتهم البعثة للحضور، ووضع الليبيين في حالة من التخبط قد تستمر عدة سنوات..».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مارادونا يحتفل بميلاده الـ60.. وهذا حلمه الجديد
رياضة عالمية
وليامز تتوقع تحديد موعد الانتخابات في ليبيا خلال المحادثات المقبلة
ليبيا
«داخلية الوفاق» تكثف جهودها للقبض على وزير الحكم المحلي السابق
ليبيا
قطر تبدي «أسفها» لإخضاع مسافرات بالقوة لفحص نسائي في مطار الدوحة
عربى
«بلومبرغ» عن مصدر نفطي: ارتفاع إنتاج الخام الليبي إلى 700 ألف برميل يوميا
ليبيا
ناشطة سعودية موقوفة تبدأ إضرابا عن الطعام
عربى
مفاجأة.. رونالدو ما زال مصابًا بفيروس «كورونا» ويغيب عن موقعة «برشلونة»
رياضة عالمية
بالصور: رحلة السلام.. السباعي والقذافي يصلان إلى مصراتة من نادي «اتحاد الشرطة» ...
رياضة محلية
بيرلو يحسم الجدل بشأن مشاركة رونالدو ضد ميسي في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل الانهيار أمام الدولار
اقتصاد
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
هل يحسم الشباب الأميركي المعركة الانتخابية؟
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة تناول القهوة على معدة فارغة