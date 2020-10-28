البعثة الأممية تطلق منصة تفاعلية تزامنا مع بدء الحوار الليبي

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، إطلاقها «منصة الحوار الليبي» التفاعلية؛ بهدف التواصل والتفاعل مع أكبر عدد ممكن من الليبيات والليبيين من مختلف مناطق ليبيا وخارجها، بشكل مباشر، طوال فترة انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي.



وتتيح المنصة التفاعلية للحوار الليبي الفرصة لجميع شابات وشبان ونساء ورجال ليبيا للاطلاع على مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي والتفاعل مع البعثة، والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم في كل ما يتعلق بعملية ملتقى الحوار عبر التسجيل في المنصة، حسب بيان منشور على صفحة البعثة بموقع «فيسبوك».

للاطلاع على منصة الحوار الليبي

وليامز في أول اجتماع لملتقى الحوار الليبي عبر الإنترنت: الليبيون يريدون الأمن والحكم الرشيد والوحدة



ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى المشاركة في حوار مباشر مع الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، يعقد عبر الإنترنت في 30 أكتوبر الجاري، لافتة إلى أن هذا الحوار الافتراضي مفتوح أمام جميع الليبيين والليبيات داخل ليبيا وخارجها، وسيركز الحوار على العملية السياسية والميثاق الليبي.



بدأت عشرات الشخصيات الليبية، الإثنين الماضي، حوارًا سياسيًّا عبر دوائر الاتصال المغلقة، بإشراف الأمم المتحدة، بعد أيام قليلة من إعلان وقف دائم لإطلاق النار. والمحادثات هي الأولى في إطار منتدى الحوار الذي ستتواصل عبره مناقشة نتائج المباحثات التي تمت في الأسابيع الأخيرة بخصوص الملفات العسكرية والاقتصادية والمؤسساتية، حسب وكالة الأنباء «فرانس برس».



ويوم الجمعة الماضي، وقَّع وفدا حكومة الوفاق والقيادة العامة المشاركان في اجتماعات اللجنة العسكرية بجنيف، اتفاق وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء البلاد.