عقيلة يبدأ زيارة غدًا إلى مالطا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 11:19 مساء
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (أرشيفية: رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية المالطية أن وفدًا ليبيًا برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، يصل غدا إلى مالطا لإجراء محادثات مع الوزير إيفاريست بارتولو. 

وقالت الوزارة، ، وفق موقع «نيوزبوك» الإخباري المالطي، في بيان إن المحادثات «ستتناول العملية السياسية في ليبيا والحوار الليبي الليبي». وشدد بيان الخارجية المالطية على أن مالطا كدولة مجاورة صديقة ملتزمة بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

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وتأتي زيارة عقيلة إلى مالطا بعد أيام من التوقيع على وقف دائم لإطلاق النار بين القوات التابعة لحكومة الوفاق وقوات القيادة العامة. وفي 17 من أكتوبر الجاري، وجه بارتولو، رسالة لليبيين، مؤكدًا أن عليهم أن يجتمعوا ويتوحدوا ويتعاونوا لكي تحيا البلاد.

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