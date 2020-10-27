«مواصلات الوفاق» توقع مذكرتي تفاهم مع مالطا في قطاعي الملاحة البحرية والجوية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 07:47 مساء
معتوق ووزير النقل المالطي أثناء التوقيع على مذكرتي التفاهم. الثلاثاء 27 أكتوبر 2020. (موقع نيوزبك)

وقع المفوض بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني، المهندس ميلاد معتوق، مذكرتي تفاهم مع وزير النقل المالطي، إيان بورغ، في قطاعي الملاحة البحرية والنقل الجوي، وذلك خلال اجتماع ثنائي عقد اليوم الثلاثاء بين وفدين من البلدين.

وقال موقع «نيوزبوك» المالطي إن مذكرة التفاهم الأولى تتعلق «بالتعاون في قطاعي الملاحة البحرية والطيران». ونقل عن وزارة النقل المالطية أن «هذه الاتفاقية ستؤدي إلى التعاون بين البلدين، حتى على المستوى الفني، فيما يتعلق بجوانب مثل إدارة الموانئ، وسلامة الطيران والسلامة البحرية، والتحقيق في الحوادث في هذه القطاعات، والتدريب، والتعاون في المحافل الدولية».

وبحسب الموقع المالطي فإن مذكرة التفاهم الأولى «تنظر أيضًا في إمكانية مراجعة اتفاقيات الطيران الثنائية وفقًا لأحدث المتطلبات، فضلاً عن إمكانية ربط الركاب (ترانزيت) بين البلدين، وتسجيل الطائرات الليبية في السجل المالطي والتعاون المعرفي حول أفضل الممارسات بين مالطا وليبيا».

وأضاف موقع «نيوزبوك» أن مذكرة التفاهم الثانية تتعلق «بخطة عمل للوقاية من التلوث البحري». موضحا أنه «من خلال هذه الاتفاقية، ستتاح لمالطا وليبيا الفرصة لإنشاء منصة يمكن من خلالها مشاركة المعرفة والمعلومات حول العديد من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى مزيد من التعاون من أجل اتخاذ إجراءات أكثر فعالية وكفاءة في حالة وقوع حادث من هذا النوع».

كما تشمل مذكرة التفاهم الثانية أيضًا «إمكانية المشاريع المشتركة وفرص التدريب وأشكال التعاون الأخرى» بين البلدين بحسب الموقع المالطي.

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