عمومية «البحر الأبيض المتوسط» للخدمات النفطية تناقش الحسابات الختامية لأربع سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 11:27 صباحا
الجمعية العمومية لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية للعام 2020، 26 أكتوبر 2020. (مؤسسة النفط)

ناقشت الجمعية العمومية لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية للعام 2020، والتي عقدت أمس الإثنين بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، الحسابات الختامية لأربع سنوات، كما تم الرد على الاستفسارات والملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، والمراجع الخارجي.

وبحسب بيان للمؤسسة الوطنية للنفط اليوم، ناقشت الجمعية العمومية للشركة الحسابات الختامية في عامي 2014 و2015، والمعتمدة من ديوان المحاسبة، و2016 و2017 المعتمدة من المراجع الخارجي المكلّف من ديوان المحاسبة.

ووفق البيان، فإن الجمعية العمومية انعقدت برئاسة المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وبحضور أعضاء الجمعية أبوالقاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ومديري العموم والمختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة ومندوبين عن ديوان المحاسبة محمد أحمد قريش وهناء عبدالسلام، والدكتور الصديق الرايس عن مكتب المراجعة المكلف من طرف ديوان المحاسبة لمراجعة الحسابات الختامية لسنتي 2016 و2017.

وفي الختام تم اعتماد الحسابات الختامية للسنوات الأربع من الجمعية العمومية للشركة.

الجمعية العمومية لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية للعام 2020، 26 أكتوبر 2020. (مؤسسة النفط)
الجمعية العمومية لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية للعام 2020، 26 أكتوبر 2020. (مؤسسة النفط)
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