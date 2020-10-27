لجنة مجابهة «كورونا» في مصراتة تكشف سبب غلق مختبر البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 08:33 صباحا
إجراء تحليل عينة للكشف عن فيروس «كورونا» في مختبر بسبها. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا في مصراتة سبب إقفال المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع البلدية.

وقالت اللجنة إن الأمر يرجع إلى إجراء معايرة للأجهزة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وأشار البيان إلى إرسال المسحات للمختبر المرجعي لصحة المجتمع الرئيس في طرابلس، لحين افتتاح فرع مصراتة من جديد؛ مما قد يتسبب في تأخر استلام النتائج.

وسجلت ليبيا 1210 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، منها 60 حالة في مصراتة، وفق آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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