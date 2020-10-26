سيالة وباشاغا يزوران الدوحة ويلتقيان أمير قطر

لقاء سيالة وباشاغا مع أمير قطر في الدوحة، 26 أكتوبر 2020، (خارجية الوفاق)

توجه وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة رفقة وزير الداخلية فتحي باشاغا إلى الدوحة في زيارة اليوم الإثنين.

ونشرت وزارة الخارجية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، صورة للوزيرين خلال لقائهما أمير قطر، تميم بن حمد.