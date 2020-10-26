مركز الأرصاد يتوقع سقوط أمطار على المناطق الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 11:40 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على بعض المناطق الشمالية في ليبيا، اليوم الإثنين، كما ستكون الفرصة مواتية لسقوط أمطار غدًا الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي، مع هبوب رياح نشطة نسبيًّا.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة:
سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر اليوم على بعض المناطق، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون الفرصة جيدة يوم الغد على أغلب المناطق، مع احتمال تكوُّن الضباب على بعض المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول بعد ظهر غدٍ إلى شمالية غربية نشطة السرعة على المناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة، وتسجل انخفاضًا غدًا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده:
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم، وتكون الأمطار جيدة يوم الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وقد تصحبها خلايا رعدية أحيانًا.

الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

الجفرة – سبها- غـات -غدامس- الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على هون.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة الى خفيفة السرعة، تتحول غدًا على الحمادة وغدامس إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة، تنخفض غدًا على غدامس والحمادة.

الكفرة- السرير- تازربو:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و30 درجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون يغرد بالعربية في مواجهة الغضب العربي والإسلامي: «نحترم الاختلاف بروح ...
عربى
مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات
ليبيا
(13- صفر).. أياكس يحقق فوزا تاريخيا في الدوري الهولندي (فيديو)
رياضة عالمية
استئناف تصدير النفط الخام من ميناء الزاوية النفطي
ليبيا
بعد 40 ساعة استجواب.. «سبب محرج» لفرنسا وراء تمويل القذافي حملة نيكولا ساركوزي
ليبيا
حزب سوداني يسحب دعمه السلطة احتجاجا على التطبيع مع «إسرائيل»
عربى
«البريقة» تعلن حلا لأزمة الوقود في المناطق الوسطى والشرقية
ليبيا
شركة سامسونغ تعلن وفاة رئيسها عن عمر يناهز 78 عاما
اقتصاد
ترامب يدلي بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية بفلوريدا
دولى
إجلاء المئات جراء حريق في ميناء لوهافر شمال فرنسا (فيديو)
دولى
في استطلاع «بوابة الوسط»: كتاب ونشطاء يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار ويطالبون ...
ليبيا
ضخ وتفريغ 31 مليون لتر بنزين بمستودع رأس المنقار في بنغازي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي