مركز الأرصاد يتوقع سقوط أمطار على المناطق الشمالية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على بعض المناطق الشمالية في ليبيا، اليوم الإثنين، كما ستكون الفرصة مواتية لسقوط أمطار غدًا الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي، مع هبوب رياح نشطة نسبيًّا.



رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة:

سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر اليوم على بعض المناطق، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون الفرصة جيدة يوم الغد على أغلب المناطق، مع احتمال تكوُّن الضباب على بعض المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول بعد ظهر غدٍ إلى شمالية غربية نشطة السرعة على المناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة، وتسجل انخفاضًا غدًا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده:

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم، وتكون الأمطار جيدة يوم الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وقد تصحبها خلايا رعدية أحيانًا.

الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

الجفرة – سبها- غـات -غدامس- الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على هون.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة الى خفيفة السرعة، تتحول غدًا على الحمادة وغدامس إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة، تنخفض غدًا على غدامس والحمادة.



الكفرة- السرير- تازربو:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و30 درجة.